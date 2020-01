Combien d’épisodes du documentaire Ross Kemp? – HITC

Le seul et unique Ross Kemp livre l’un de ses spectacles les plus engageants à ce jour.

Ross Kemp invite le public à l’intérieur de la prison de Belmarsh avec une nouvelle série, mais à combien d’épisodes peut-on s’attendre?

En ce qui concerne les documentaires, peu dans le jeu sont aussi intrépides que Ross Kemp.

Le journaliste d’investigation anglais de 55 ans nous a donné de nombreux spectacles passionnants tout au long de sa carrière et il est surtout connu pour Ross Kemp on Gangs qui a fonctionné pendant plusieurs années.

Bien que cela reste sans doute le meilleur de ses titres, il convient de mentionner d’autres efforts tels que Ross Kemp en Afghanistan, Ross Kemp: Extreme World et Ross Kemp & the Armed Police.

Bienvenue au HMP Belmarsh avec Ross Kemp

Son dernier documentaire est Welcome to HMP Belmarsh avec Ross Kemp.

Il est récemment arrivé sur ITV et suit Ross alors qu’il se dirige vers le HMP Belmarsh. Il s’agit de la prison à sécurité maximale la plus connue du pays, et bon nombre des prisonniers les plus dangereux et les plus infâmes y ont été envoyés, dont Charles Bronson!

Dans la série, Ross interviewe un éventail de travailleurs et de condamnés, y compris des prisonniers anti-islamiques qui ont été séparés des autres dans le but de prévenir la violence.

C’est une montre intense et éclairante.

À l’intérieur de la prison de Belmarsh: Combien y a-t-il d’épisodes?

Il y a deux épisodes de Welcome to HMP Belmarsh avec Ross Kemp au total.

La seconde sera diffusée le jeudi 16 janvier 2020 sur ITV à 21h.

Quand est-il répété?

L’épisode 2 est répété le même jour sur UTV à 22h45.

Quant aux autres répétitions, elles devraient également être diffusées le lundi 20 janvier sur ITV à 22h45 et sur Virgin Media One le jeudi 23 janvier à 22h, selon Radio Times.

Le public réagit sur Twitter

La série a reçu beaucoup d’attention sur Twitter.

Découvrez une sélection de tweets:

