Combien d’épisodes est la saison 4 de «The Handmaid’s Tale»?

La troisième saison de The Handmaid’s Tale est arrivée à une conclusion satisfaisante – mais déchirante -. Mais le voyage de juin (Elisabeth Moss) n’est pas encore terminé. Après avoir frappé Gilead là où ça fait le plus mal, la nouvelle saison continuera le combat et, espérons-le, répondra à certaines questions persistantes de la finale. Mais combien d’épisodes est The Handmaid’s Tale Season 4? Le nombre d’épisodes pour la saison à venir est plus court que les fans ne le sont – mais pour une bonne raison.

Nombre d’épisodes de la saison 4 de «The Handmaid’s Tale»

Après que The Handmaid’s Tale a débuté sa première saison avec 10 épisodes, Hulu a sorti les deuxième et troisième saisons avec 13 épisodes chacune. Mais maintenant, la saison à venir reviendra avec un nombre d’épisodes plus court.

Selon Indiewire du 8 janvier, The Handmaid’s Tale Season 4 durera 10 épisodes. Cela dit, le nombre réduit d’épisodes ne signifie pas que le drame risque d’être annulé. Au contraire, la décision était «100% créative» et appuyée à la fois par Hulu et MGM.

“Certains scénarios semblent juste se dérober sous la forme d’une histoire de 10 épisodes, à mes yeux”, a déclaré le showrunner Bruce Miller. “J’ai l’impression que cela nous donne un peu plus de liberté parce que vous pouvez compter davantage sur un élément propulsif.”

Néanmoins, les 10 épisodes de The Handmaid’s Tale Season 4 porteront le nombre total d’épisodes de la série Hulu à 46.

Quand la saison 4 de «The Handmaid’s Tale» sortira-t-elle sur Hulu?

Malheureusement, Hulu n’a pas encore annoncé la date de sortie de The Handmaid’s Tale Season 4. Les deux premières saisons ont commencé à être diffusées en avril. Puis la troisième saison a fait ses débuts en juin. Cependant, lors de la tournée de presse de la Television Critics Association en janvier, le producteur exécutif Warren Littlefield a révélé que la série dramatique sera présentée en première à l’automne 2020.

“La saison 4 aura lieu à l’automne”, a déclaré Littlefield, selon The Wrap. “Nous allons donc commencer la photographie principale le 2 mars et nous serons à l’automne.”

Pendant ce temps, la quatrième saison se terminera au début d’août à Toronto.

Combien d’épisodes de «The Handmaid’s Tale» restent avant la fin de la série Hulu?

La date de début tardif et le nombre d’épisodes plus court peuvent sembler alarmants aux fans de The Handmaid’s Tale. Mais ne vous inquiétez pas – il n’y a aucun signe de ralentissement de sitôt. En septembre 2019, Hulu et MGM ont acquis les droits pour développer une suite de Handmaid’s Tale basée sur The Testaments de Margaret Atwood. Puis lors de la tournée de presse de TCA, Littlefield a confirmé que The Handmaid’s Tale ne se terminerait pas après la saison 4.

“Nous n’avons pas prévu la fin de la saison 4, mais nous nous tournons également vers Margaret [Atwood]Livre The Testaments et sachez que cette histoire nous emmène 15 ans dans le futur », a déclaré Littlefield, par TV Guide. “Nous ne voyons pas y mettre fin [Season 4]et je peux honnêtement vous dire que nous n’avons pas de sortie définitive. “

Il a poursuivi: “Mais je pense que nous voulons garder la barre haute, et ce ne serait pas une mauvaise chose de laisser le public en vouloir plus et nous pourrions alors idéalement passer aux Testaments.”

Elisabeth Moss en juin dans «This Is Us» | Sophie Giraud / Hulu

Mais peu importe, les fans ont toujours la saison 4 de The Handmaid’s Tale à espérer. Lors d’une conversation avec Forbes en août 2019, Miller a expliqué ce à quoi les fans pouvaient s’attendre.

«June est maintenant une personne changée. Elle a eu un grand succès à un prix élevé », a déclaré le showrunner. «Elle est maintenant à la croisée des chemins. Va-t-elle essayer d’obtenir un autre succès ou se sauver elle-même et Hannah? »

Mais même ainsi, dans l’interview ci-dessus avec Indiewire, Miller a laissé entendre que les fans n’auraient qu’à bien tenir et à profiter de la balade.

“N’essayez pas de deviner ce qui se passe”, a déclaré Miller. “C’est une course de fou. Vous ne pourrez pas savoir ce qui se passe. C’est la beauté du spectacle. ”

