Combien d’épisodes est «Little Fires Everywhere»? La nouvelle série limitée Hulu a attiré l’attention de tous

Basé sur le roman à succès du même nom de Celeste Ng, Little Fires Everywhere de Hulu a instantanément captivé le public lorsque les trois premiers épisodes ont été publiés à la mi-mars 2020. La nouvelle série limitée, mise en vedette par les puissantes Kerry Washington et Reese Witherspoon, explore la maternité, course et classe à la fin des années 90. Le résultat est un drame addictif parfait pour le streaming. Et ce n’est pas surprenant que les fans veuillent mettre la main sur de nouveaux épisodes dès leur sortie. Alors, combien d’épisodes est Little Fires Everywhere Saison 1? Il ne reste que quelques tranches à diffuser jusqu’à la grande finale.

Compte des épisodes de la saison 1 de Little Fires Everywhere

Selon Deadline, Little Fires Everywhere a reçu une commande de huit épisodes. La série limitée a abandonné les trois premiers épisodes quelques heures plus tôt le 17 mars. Puis une semaine – et quelques heures – plus tard, Hulu a sorti le quatrième épisode. Cela signifie qu’il reste quatre épisodes au 31 mars. Pendant ce temps, la finale de la saison Little Fires Everywhere devrait être diffusée le 22 avril.

Comment regarder la saison 1 de «Little Fires Everywhere» à la sortie de nouveaux épisodes

Contrairement au modèle de Netflix, Hulu ne publie pas son contenu d’origine d’un seul coup. Les trois premiers épisodes de Little Fires Everywhere ont été diffusés tôt le mardi 17 mars. Les autres épisodes devraient être diffusés tous les mercredis jusqu’au 22 avril. Et comme pour la plupart des programmes originaux sur la plateforme de streaming, de nouveaux épisodes seront disponibles vers 12 heures. suis EST. Little Fires Everywhere est uniquement disponible pour regarder sur Hulu.

Kerry Washington et Reese Witherspoon de «Little Fires Everywhere» | Erin Simkin / Hulu

Y aura-t-il une saison 2 «Little Fires Everywhere»?

Avant le cinquième épisode de Little Fires Everywhere, The Wrap s’est entretenu avec Gavin Lewis – qui joue Moody Richardson – et a évoqué la possibilité d’une deuxième saison. La publication a noté que la série limitée Hulu atteindra la conclusion du roman de Ng. Cependant, Lewis pense que la fin pourrait encore laisser de la place à Little Fires Everywhere Saison 2, obtenant ainsi son diplôme pour une série dramatique complète.

«Je pense que le livre a définitivement une fin solide et définitive. Et je ne veux pas l’appeler un cliffhanger, mais cela laisse certaines possibilités ouvertes », a déclaré Lewis. «Il y a toujours une conversation sur une deuxième saison sur un poste de télévision. Je veux dire, tout le monde en parle. Mais tu ne sais jamais. C’est quelque chose que vous découvrirez sur toute la ligne. “

Il a poursuivi: “J’ai fait des projets où ils sont comme,” Nous faisons définitivement une deuxième saison. “Et puis il n’y a rien ou une deuxième saison sort plus tard.”

Il semble également que Lewis soit personnellement ouvert à une autre série de Little Fires Everywhere.

“Je serais plus qu’intéressé à revenir pour une deuxième saison”, a déclaré l’acteur. «Reese et Kerry sont phénoménaux et le casting, tout le monde s’est super bien entendu. Je pense qu’il y a beaucoup plus d’histoires à raconter si les scénaristes décident de revenir et de faire quelque chose de plus. »

Pendant ce temps, l’audience de Little Fires Everywhere se renforce. Selon Deadline, Hulu a révélé que l’émission avait «généré plus d’heures de visionnage» que tout autre drame sur le service au cours des deux dernières semaines. Mais quoi qu’il en soit, les fans devront attendre et voir si Hulu décide de continuer Little Fires Everywhere après la finale du 22 avril. Et peu importe ce qui se passera ensuite, il reste encore de nombreux épisodes dans lesquels vous enfoncer les dents. Alors restez à l’écoute.

