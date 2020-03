Combien d’épisodes? La série documentaire de la BBC continue de gagner des éloges – HITC

Le public se demande combien d’épisodes de meurtre 24h / 24 et 7j / 7 il y a après un autre ajout captivant.

Il ne manque pas de documentaires sur le vrai crime ces derniers temps, avouons-le.

Là encore, la demande pour un tel travail de non-fiction est écrasante, avec des goûts de Netflix qui font bien pour satisfaire la curiosité du public.

Des efforts tels que Don’t F ** k With Cats: Hunting an Internet Killer et The Pharmacist ont captivé le public en streaming récemment et la BBC a récemment pesé avec sa propre tranche de visionnement essentiel.

Ils ont récemment éliminé Murder 24/7, qui explore des cas fascinants et accompagne des équipes de détectives et d’autres responsables dans leur travail pour aller au fond des enquêtes et garantir que justice soit rendue.

La série aide à transmettre que les rebondissements ne sont pas seulement pour les films, mais aussi dans la vraie vie, faisant la chronique des cas de meurtre à l’approche d’une conclusion.

Rapporté par Phil Davis, il a été déclaré incontournable, mais quelle quantité y a-t-il?

Meurtre 24/7: combien d’épisodes?

Il y a cinq épisodes de meurtre 24/7 au total.

Le cinquième et dernier épisode a été diffusé le mardi 3 mars 2020. Il a continué d’explorer le cas du meurtre de Carl Hopkins à Colchester.

Si vous n’avez pas encore vu l’épisode, vous pouvez rattraper toute la série sur BBC iPlayer.

L’épisode a vu Abdulmalik Cali, 17 ans, entrer en scène pour suspicion de meurtre et tentative de meurtre après que des traces de son sang ont été trouvées sur les lieux du crime.

Au cours de l’enquête, il a ensuite écrit une déclaration faisant valoir que ses actions étaient en état de légitime défense et, comme l’a souligné le Metro, il a ensuite été reconnu non coupable de meurtre et de tentative de meurtre, mais avait auparavant admis avoir été en possession d’une arme. charge.

Le public parle de meurtre 24/7

Un certain nombre de téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour offrir leurs éloges et leurs opinions sur l’émission.

Fait intéressant, il y a eu beaucoup de cris pour les chiens renifleurs, ce qui renforce à quel point le spectacle a été formidable pour explorer les rôles de toutes les personnes impliquées dans ces cas – à deux ou à quatre pattes!

Découvrez une sélection de tweets:

