Combien d’épisodes? La série dramatique de la BBC a du punch! – HITC

Le Nest a gardé le public complètement absorbé par BBC One et iPlayer. Combien d’épisodes de la série y a-t-il au total?

Il est difficile d’imaginer ce que nous ferions sans télévision en ce moment…

Avec le Royaume-Uni en lock-out, beaucoup d’entre nous ont profité de l’occasion pour se détendre et se connecter à de grands spectacles. Nous avons vu beaucoup de gens enfin découvrir des classiques modernes acclamés comme The Sopranos et The Wire, mais il y a beaucoup de nouveaux titres formidables qui arrivent sur nos écrans à la minute aussi.

Sur Netflix, les téléspectateurs ont été complètement captivés par la folie de la série documentaire Tiger King, tellement en fait, qu’on nous a dit d’attendre un nouvel épisode.

En ce qui concerne les séries dramatiques, la BBC nous a maintenus aux prises avec les rebondissements exceptionnels de The Nest, qui implique un adolescent portant un enfant pour un couple. Cependant, rien n’est tout à fait comme il semble.

Écrit par Nicole Taylor et réalisé par Andy De Emmony, c’est un travail formidable.

Mais, combien de temps peut-on s’attendre à ce que le mystère continue de s’effacer?

The Nest: Combien d’épisodes?

Il y a cinq épisodes de The Nest au total.

Le brillant drame britannique est présenté comme une mini-série et se termine par l’épisode 5 le lundi 13 avril 2020.

Les personnages sont tous fantastiques et nous sommes sûrs que le public aimerait se replonger dans sa vie. Parfois, les mini-séries sont renouvelées en raison d’une popularité écrasante, mais personnellement, nous ne pouvons pas voir celle-ci justifier d’autres épisodes.

En cinq épisodes, c’est une vision parfaite et agréable au goût. Bien sûr, vous pouvez toujours profiter d’une rewatch sur toute la ligne!

En parlant de line, prenons un moment pour absorber ce que la star de Line of Duty Martin Compston a pensé de travailler sur The Nest…

Martin Compston revient sur The Nest

Dans une interview avec le Evening Standard, la star centrale Martin Compston (il joue Dan) a parlé du rôle que la scénariste Nicole Taylor a écrit en pensant à lui:

«Je pense qu’à un moment donné, mon personnage a été décrit comme un gars sympa qui aime le Celtic. En tant que fan folle du Celtic, elle m’a à peu près eu à cela. “

En parlant du projet, il a rapidement exprimé: «Le script m’a accroché.» Nous ne sommes pas exactement surpris par ça!

C’est un très bon scénario, et il admet qu’il a en fait beaucoup appris en travaillant sur le projet. Quand il parle des légalités et ainsi de suite concernant la maternité de substitution, il adresse: «C’est une expérience terrifiante… Mais encore une fois, vous demandez à quelqu’un de faire quelque chose qui est au-delà de l’incroyable pour vous, donc je n’ai pas les bonnes réponses et ce serait difficile pour quiconque de vivre cette situation. »

Les fans parlent de The Nest sur Twitter

Depuis la première de la série, un certain nombre d’admirateurs se sont tournés vers Twitter pour offrir leurs éloges et le recommander à leurs abonnés.

Bien sûr, certains ont choisi de peser avec les mèmes à la place – comme vous le faites!

Découvrez une sélection de tweets:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans d’autres nouvelles, Malory Towers est une nostalgie parfaite.