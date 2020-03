Combien d’épisodes? Mel Giedroyc et Sue Perkins deviennent mortels dans la série comique Sky! – HITC

Hitmen est arrivé sur Sky, mais combien d’épisodes y a-t-il?

Cela a déjà été une excellente année pour la télévision, mais alors que nous nous tournons de plus en plus vers les écrans pour le divertissement, nous trouvons de plus en plus d’émissions qui font surface pour satisfaire nos jours.

Au fil des ans, nous avons vu bon nombre des meilleures émissions projetées avec l’aimable autorisation de Sky, de Game of Thrones à Tchernobyl.

Ce sont des efforts épiques, mais ce n’est pas tout un grand spectacle et une terreur. Parfois, vous voulez juste vous détendre et rire, en vous plongeant dans un curieux monde d’excitation.

Si cela vous semble attrayant, nous sommes sûrs que vous appréciez Hitmen!

La série est arrivée sur Sky le mercredi 25 mars 2020, introduisant le public à la vie de Fran et Jamie (jouée par Sue Perkins et Mel Giedroyc). Les deux travaillent comme tueurs à gages, conduisant dans une camionnette tabassée poursuivant leurs cibles désignées.

Inévitablement, ils rencontrent une gamme de personnages dans leur métier, offrant le potentiel de beaucoup d’humour, de rebondissements. Mais, combien d’aventures le conte de Joe Markham et Joe Parham nous emmènera-t-il?

Hitmen: Combien d’épisodes?

Les Hitmen de Sky sont composés de six épisodes au total.

Tout a commencé par une double facture des épisodes 1 et 2 – intitulée «Birthday» et «Money». Les épisodes suivants sont «Woods», «Dog», «Rivals» et enfin «Nikhil».

Vous pouvez choisir de les répartir au fil des semaines, ou sinon, vous pouvez les parcourir à votre guise sur Now TV.

Après la double facture du mercredi 25 mars, vous pouvez syntoniser l’épisode 3 – «Woods» sur Sky le mercredi 1er avril à 22 h.

Célébration de Mel Giedroyc et Sue Perkins

Mel Giedroyc, 51 ans, est une présentatrice, actrice et comédienne qui a co-animé des goûts comme The Great British Bake Off et Light Lunch.

Elle a co-animé l’émission de discussion Mel & Sue en 2015 aux côtés de la co-star de Hitmen Sue Perkins, mais il a malheureusement été annulé après une seule série.

Quant à Sue, la talentueuse de 50 ans est également devenue encore plus importante avec ses fonctions dans The Great British Bake Off et pour avoir animé le jeu télévisé amusant Insert Name Here. L’an dernier, elle a également présenté la série de voyages Japan avec Sue Perkins, gracieuseté de la BBC.

C’est bon de les revoir tous les deux ensemble et de s’amuser clairement!

