Combien d’épisodes restent dans un drame captivant de la BBC? – HITC

Le procès de Christine Keeler a captivé le public sur BBC One, mais combien d’épisodes sont dans la série?

Le public britannique a toujours aimé un bon scandale et dans Le procès de Christine Keeler, le drame de la BBC raconte l’histoire de l’un des scandales les plus médiatisés et les plus accablants de tous.

La série raconte l’histoire passionnante de «l’affaire Profumo» qui, au début des années 60, est devenue un énorme scandale politique et sécuritaire et aurait eu une incidence énorme sur les élections générales de 1964.

Les fans du drame de la BBC ont eu droit à cinq épisodes de The Trial of Christine Keeler à ce jour, depuis que la série a été diffusée pour la première fois le 29 décembre, les épisodes les plus récents allant vraiment au cœur du scandale controversé.

Mais combien d’épisodes sont au total dans la série?

De quoi parle le procès de Christine Keeler?

Le procès de Christine Keeler raconte, sans surprise, une femme du nom de Christine Keeler et suit son implication dans l’affaire controversée de Profumo au début des années 1960.

Keeler, qui était mannequin et showgirl, aurait eu une brève relation sexuelle avec l’ancien député conservateur John Profumo.

Cela, en soi, n’est pas trop incriminant. Cependant, les deux hommes auraient été introduits par un homme du nom de Stephen Ward, qui s’est lié d’amitié avec un officier du renseignement russe connu du nom d’Eugène Ivanov, qui aurait eu une liaison avec Keeler en même temps que sa relation avec Profumo.

En conséquence, cela a conduit à un scandale national qui a été abondamment couvert dans la presse à sensation non seulement pour l’affaire entre un haut fonctionnaire, un membre du cabinet et un jeune mannequin, mais aussi en raison des risques pour la sécurité de l’affaire Keeler avec Ivanov.

Il y en a plein d’autres à venir

Heureusement pour les fans qui en espèrent plus, il reste un épisode!

Le procès de Christine Keeler devrait avoir un total de six épisodes, le sixième volet de la série se dirigeant vers nous le dimanche 26 janvier 2020.

Jusque-là, cependant, les épisodes précédents du drame captivant de la BBC sont disponibles à revoir sur BBC iPlayer.

