Combien d’épisodes sont dans la série 1? La fin est proche pour la comédie ITV de Brenda Blethyn! – HITC

Kate et Koji d’ITV ont touché les cordes des fans, mais combien d’épisodes sont dans la comédie populaire?

Il n’y a rien de mieux qu’un bon morceau de comédie pour aider à détendre l’humeur au milieu d’une crise.

En conséquence, Kate et Koji d’ITV, qui a été créée le 18 mars, est arrivée au bon moment.

Les dernières semaines ont suivi les personnages titulaires, Kate et Koji, alors qu’une amitié solide a commencé à émerger.

Et, comme la réaction sur les réseaux sociaux va le montrer, la série a vraiment touché la corde sensible des téléspectateurs, mais combien d’épisodes restent-ils dans la première saison?

Kate et Koji sur ITV

Kate et Koji sont arrivés sur ITV le 18 mars et la comédie de bord de mer a été un ajout bienvenu à la programmation télévisée du mercredi soir, d’autant plus que le besoin de comédie légère augmente.

La série, qui est la création des écrivains en infériorité numérique Andy Hamilton et Guy Jenkin, a lentement plongé dans la relation entre les titulaires Kate et Koji alors qu’ils passent d’adversaires à des connaissances en à des amis fermes.

Au cours de la série, le demandeur d’asile africain Koji, qui est médecin, a mis en place une opération non officielle de médecin généraliste dans le café de Kate et cela s’est avéré mutuellement bénéfique car le café de Kate est maintenant régulièrement emballé et Koji est traité pour de la nourriture gratuite.

Combien d’épisodes sont dans la série 1?

Après le début de la série sur ITV le 18 mars, un nouvel épisode a suivi chaque semaine et maintenant (le 16 avril), il ne reste qu’un dernier épisode.

Le dernier épisode de la série 1 devrait arriver à 20h sur ITV le mercredi 22 avril.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Jusqu’à présent, les fans réagissent à la série

Il est sûr de dire que la série a été un régal pour les téléspectateurs, car les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour faire l’éloge de la comédie légère mais poignante.

Un fan sur Twitter a écrit: «Absolument hilarant !! Ne pouvait pas être à un meilleur moment. Ça me rappelle les meilleures sitcoms britanniques d’autrefois! »

Alors qu’un autre a ajouté: “Un programme fantastique si drôle, mon à regarder tous les mercredis sans faute”

Et enfin, ce fan a même appelé à une deuxième série: «Kate et Koji est mon programme TV préféré en ce moment. J’adore la relation qu’ils ont. J’espère qu’il y aura une 2e série. “

Kate et Koji se terminent le 22 avril et tous les épisodes jusqu’à présent sont disponibles en streaming via ITV Hub.

Dans d’autres nouvelles, Fauda: qui est Marina Maximilian? Rencontrez la star de Netflix derrière Hila Bashan sur Instagram