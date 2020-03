Combien d’épisodes sont dans Noughts and Crosses? Les téléspectateurs de BBC One ont encore du chemin à faire! – HITC

Noughts and Crosses de BBC One est loin d’être terminé, mais combien d’épisodes y a-t-il au total?

Noughts and Crosses a été l’une des séries les plus accrocheuses de la BBC en 2020.

Le spectacle prend à la fois le racisme et l’histoire et les tourne complètement sur leurs têtes pour créer un monde qui se sent crédible et étranger à la fois.

Le nœud de la série est que la société est divisée en deux groupes, Crosses (Noirs) et Noughts (Blancs) et explore les tensions, les différences et les similitudes entre eux.

Le premier épisode de Noughts and Crosses est arrivé le 5 mars et l’épisode de ce soir (26 mars) marque le quatrième de la série, mais combien d’épisodes y a-t-il au total?

Noughts and Crosses sur la BBC

Noughts and Crosses, qui est basé sur la nouvelle série du même nom de l’auteur renommé Malorie Blackman, emmène les téléspectateurs dans un monde où Crosses est considéré comme supérieur et Noughts est traité comme une classe inférieure, reflétant la période de l’apartheid en Afrique du Sud .

Au cœur de l’histoire, cependant, il y a un conte Roméo et Juliette d’un néant et d’une croix qui tombent amoureux malgré leur lien énormément mal vu.

Combien d’épisodes sont dans Noughts and Crosses

Six.

C’est vrai, il y a six épisodes dans la première série de Noughts and Crosses.

Le premier de ces épisodes est arrivé sur BBC One le 5 mars et la série de six épisodes devrait se terminer le 9 avril.

Pendant ce temps, les six épisodes de Noughts and Crosses sont disponibles en streaming sur BBC iPlayer pour ceux d’entre vous qui ne peuvent pas attendre de voir comment l’histoire se déroule.

Perspectives pour la saison 2

Naturellement, à l’approche de la fin de la série, un certain nombre de fans ont déjà tourné leur attention vers une deuxième série potentielle.

Au moment de la rédaction de cet article, il n’est pas confirmé si Noughts and Crosses reviendra ou non, car la BBC voudra probablement revoir les chiffres d’audience de l’émission.

S’il doit y avoir une deuxième série, cependant, il y a quatre autres livres dans la série de romans de Malorie Blackman (cinq au total) à adapter, donc il y a beaucoup plus de matériel à partir duquel travailler.

En attendant, la série 1 de Noughts and Crosses se poursuit le jeudi soir à 21h jusqu’au sixième et dernier épisode diffusé le 9 avril. Alternativement, les six épisodes sont disponibles pour être diffusés maintenant sur BBC iPlayer.

