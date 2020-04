Combien d’épisodes sont dans Save Me Too? Le drame incontournable de Sky Atlantic est presque terminé! – HITC

Save Me Too de Sky Atlantic a captivé les téléspectateurs depuis son arrivée en avril 2020, mais combien d’épisodes dans la série au total?

En temps de crise, il est toujours bon d’avoir quelque chose pour s’occuper et vous ne trouverez pas mieux qu’un bon feuilleton télévisé.

En conséquence, Save Me Too de Sky Atlantic n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment pour les téléspectateurs frappés de verrouillage.

La nouvelle série est arrivée le 1er avril 2020 et a séduit les téléspectateurs chaque semaine depuis.

Mais, comme toujours, toutes les bonnes choses doivent prendre fin et les épisodes de Save Me Too sont lentement supprimés de la liste à venir, mais combien d’épisodes sont au total dans la série?

Sauvez-moi aussi sur Sky Atlantic

La deuxième série de Save Me, connue sous le nom de Save Me Too, est arrivée sur Sky Atlantic et Now TV le 1er avril.

La série continue l’histoire de Nelson «Nelly» Rowe alors qu’il poursuit la recherche de sa fille après son enlèvement dans la série 1.

L’émission suit Nelly alors qu’il pénètre de plus en plus profondément dans le monde criminel et s’éloigne de plus en plus de sa propre zone de confort.

Combien d’épisodes sont dans Save Me Too?

Au moment de la rédaction (23 avril), il ne restait que deux épisodes à diffuser sur Sky Atlantic, les 29 avril et 6 mai respectivement.

Pendant ce temps, la série complète de six épisodes est disponible pour regarder à la demande sur Sky et leur service de streaming Now TV depuis le lancement de la série le 1er avril.

Y aura-t-il une troisième série?

Cependant, cela ne signifie pas qu’un troisième lot d’épisodes n’est pas en préparation.

Le créateur et vedette de Save Me, Lennie James, a laissé entendre qu’une troisième série est en cours et est citée dans le Express:

“Je mets tout en place ou j’essaye de le faire”, même si nous comprenons qu’un plan concret est loin d’être prêt.

Il a poursuivi: “J’ai des réflexions sur la poursuite de l’histoire parce que comme je l’ai dit, c’était toujours une idée pour une série télévisée de retour et je ne pense pas que j’en ai fini avec ces personnages.”

Jusque-là, Save Me Too continue d’être diffusé chaque semaine le mercredi sur Sky Atlantic jusqu’à la fin de la série de six épisodes le 6 mai.

