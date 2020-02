Combien d’épisodes sur Sky Atlantic? Quand est la finale de la série 1? – HITC

The Outsider a séduit les téléspectateurs de Sky Atlantic, mais combien d’épisodes restent?

Au cours des dernières années, la relation de Sky avec le réseau américain HBO s’est épanouie et a amené certaines des plus grandes et des meilleures émissions de télévision jamais réalisées sur nos côtes.

Ces derniers ont vu Chernobyl, Game of Thrones (avant la saison 8) et Westworld arriver sur nos écrans via Sky Atlantic.

Actuellement, le créneau de lundi soir sur Sky Atlantic est The Outsider, basé sur le roman de Stephen King du même nom.

Au moment de la rédaction, huit épisodes de la série ont été diffusés à ce jour, mais combien d’épisodes y a-t-il au total?

L’outsider sur Sky Atlantic

L’Outsider est arrivé sur Sky Atlantic pour la première fois le 6 janvier 2020 et a captivé le public chaque semaine depuis.

La série, qui met en vedette l’acteur australien Ben Mendelsohn (Rogue One, Ready Player One, Captain Marvel), raconte l’histoire d’une enquête policière sur un crime terrible et horrible.

Le suspect en chef regarde les droits jusqu’à ce que des rapports de témoins oculaires suggèrent que le suspect était hors de la ville lorsque le crime a eu lieu, jetant le doute sur toute l’affaire.

Combien d’épisodes sont dans la série 1?

Comme la plupart des émissions importées de HBO, la série 1 de The Outsider contient un total de 10 épisodes.

L’épisode 1 est arrivé le 6 janvier avec huit épisodes qui ont suivi jusqu’au moment de la rédaction.

Quand regarder les épisodes 9 et 10

Comme les huit épisodes précédents, les deux derniers épisodes de The Outsider devraient être diffusés le lundi ici au Royaume-Uni, tandis que les téléspectateurs américains peuvent se connecter le dimanche.

L’épisode 9 devrait arriver à Sky Atlantic le lundi 2 mars, tandis que la finale de l’épisode 10 devrait suivre une semaine plus tard, le 9 mars.

Les épisodes sont diffusés sur Sky Atlantic à 2 heures du matin (si vous voulez regarder avec les téléspectateurs aux États-Unis) et à 21 heures.

Alternativement, vous pouvez regarder les épisodes à votre guise via le service de streaming Now TV où de nouveaux épisodes sont ajoutés lorsqu’ils sont diffusés aux États-Unis.

