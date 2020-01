Combien était la marionnette “Le Mandalorien” “Baby Yoda”?

Dans la finale de Disney + Original “The Mandalorian”, il y a une scène où un Scout Trooper frappe le mignon et adorable “Baby Yoda”, alors qu’il est retenu captif dans un sac. Ce qui a poussé de nombreux téléspectateurs à haleter d’incrédulité, mais le coût d’utilisation des effets physiques est beaucoup plus élevé que prévu.

Lors d’un récent événement Winter Press Tour de la Television Critics Association, l’acteur Adam Pally a raconté l’histoire de cette scène infâme:

«Je me souviens de la première prise que j’ai faite quand je l’ai frappé. Ils ont appelé «Cut!» Et Jon, qui regardait sur un moniteur dans son bureau, il est descendu de ce bureau et a dit: «Je veux juste vous faire savoir que c’est le héros Yoda [the main prop used for close-ups] et cela coûte, comme, 5 millions de dollars. Donc, même si je veux que vous le frappiez, je veux juste que vous le sachiez. “Parce que je pense que j’ai fait un grand swing. Et les trois prises suivantes m’ont manqué, parce que j’étais tellement nerveux. À part les nerfs, comment c’était de travailler avec le petit gars? «Je dois te dire, la vérité est que Baby Yoda est un peu une diva. Il vapote constamment. “

La marionnette «Baby Yoda» a été qualifiée de «réalisation technologique phénoménale» par Werner Herzog et a nécessité deux techniciens pour opérer, l’un pour les yeux et la bouche, et l’autre pour d’autres expressions faciales.

Pensez-vous que c’était de l’argent bien dépensé?

