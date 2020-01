“Combien facturez-vous pour être silencieux?”

Dans la nuit du vendredi 17 janvier, Cuatro a présenté “ Le débat des tentations ”, un programme de présentation de Sandra Barneda dans lequel plusieurs collaborateurs ont commenté les derniers événements publiés sur “ L’île des tentations ” entre les participants et les célibataires qui les accompagnent . L’une des signatures annoncées précédemment était celle de Alejandra Rubio, qui a fait ses débuts pour la première fois sur un poste de télévision, et pas précisément avec un bon pied aux yeux du public.

Alejandra Rubio dans «Le débat des tentations»

“Je pense que Fani est un peu égoïste, vous ne pouvez pas faire ce que vous demandez à votre partenaire de ne pas faire“, a déclaré la collaboratrice dans l’une de ses rares interventions, encouragée par Barneda, où il a critiqué le fait que Fani était gênée par le fait que son partenaire, Christofer Guzman, ait appris à danser avec l’une des femmes célibataires, alors qu’elle avait fini par s’embrasser. avec Rubén. “Elle essaie de lui faire mal paraître pour justifier ce qu’elle fait”, a ajouté Rubio.

“S’il y a une personne que j’aime vraiment et qui m’attire et que j’aimerais l’embrasser et que je voudrais vraiment être avec lui, je n’aimerai pas mon partenaire”, a répondu Alejandra, lorsque la présentatrice a voulu savoir ce qu’elle ferait pour participer à ‘L’île des tentations ». “Je tiendrais par respect et évidemment je ne serais pas amoureux si ça m’arrivait. Je ne ferais pas ce que je ne voudrais pas qu’on me fasse et je ne pouvais pas voir cette situation chez mon partenaire “, a ajouté le collaborateur.

“Ça ne contribue à rien”

Avant le silence de Rubio à l’égard des autres collaborateurs présents sur le plateau, de nombreux spectateurs ont critiqué les débuts de la fille de Terelu Campos à la télévision via les réseaux. “Alejandra sans ouvrir la bouche facturera plus que moi un mois de travail 8 heures par jour, 6 jours par semaine”, a protesté contre un tweet, coïncidant avec d’autres spectateurs, qui ont souligné le “pastón” que Rubio pourrait facturer “et ne contribue à rien, ne parle même pas”. Une adepte du programme est venue décrire Alejandra comme “de nouveaux meubles de Telecinco” face à son silence, tandis que certains ont commenté sarcastiquement la situation et d’autres ont souligné le rôle de Sandra Barneda dans les interventions de la fille de Terelu, puisqu’elle l’avait encouragée d’intervenir dans le débat. “S’il te plait, éteins le micro d’Alejandra parce que la fille ne ferme pas”, a partagé un utilisateur Twitter.

Alejandra sans ouvrir la bouche facturera plus que moi un mois de travail 8 heures par jour, 6 jours par semaine.

– Gracielarobles (@ gracerobles05) 17 janvier 2020

Je suis sûre qu'Alejandra facture des frais pour être collaboratrice et ne contribue à rien, elle ne parle même pas

– Rubén Eckmann (@Rubenartz_) 17 janvier 2020

Alejandra Rubio prend au chaud pour avoir dit 3 phrases

– acroyoga (@dulcepelea) 18 janvier 2020

Combien Alejandra Rubio facture pour s'asseoir en silence?

– Estela Reynolsh (@SoyPacaPacheco) 17 janvier 2020

Alejandra Rubio ne pouvait pas faire pire débuts à la télévision. Je souhaite que beaucoup de son âge aient une telle occasion de prouver notre valeur. Une honte.

– Adry (@adryyTV) 18 janvier 2020

L'Ikea ​​de ce débat est ……… Alejandra Rubio … ??????????????????????????????? ?????????????????? nouveau mobilier T5

– Ro ???????????? (@Rsilcet) 17 janvier 2020

Veuillez éteindre le micro d'Alejandra car la fille ne se tait pas. ???????????

– Ángela (@ santanderina199) 17 janvier 2020

Mais Alejandra Rubio est toujours sur le plateau ou …?

– BLUEMOON (@ BLUEMOO37499174) 17 janvier 2020

Alejandra doit remercier Sandra pq si elle parle deux phrases est pq Sandra attend toujours

– Nuvols (@ AnaMarcos222) 17 janvier 2020

1h et 38min et Alejandra est la troisième fois qu'elle parle et parce que l'hôtesse s'en va, je vais dormir en tant que personne!

-. ~? App? Ne ??????. #? (@ voulu1268) 17 janvier 2020

