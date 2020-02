Combien le prince Charles et Camilla Parker dépensent-ils en voyage?

Il peut sembler que nous ne voyons pas le prince Charles et Camilla Parker Bowles autant que nous autres royals, comme le prince William et Kate Middleton. Cependant, Charles est une partie importante de la monarchie, et il a un calendrier assez complet.

La reine Elizabeth elle-même voyage rarement trop loin en dehors de Londres, donc lorsque les tâches doivent être effectuées dans d’autres endroits, c’est aux membres de sa famille d’y assister. Il est assez sûr de dire que lorsque les membres de la famille royale montent dans un avion pour aller quelque part, ils le font d’une manière que le reste d’entre nous ne peut même pas commencer à imaginer.

Alors, combien d’argent le prince Charles et Camilla Parker Bowles dépensent-ils exactement pour leurs voyages?

Leur récente tournée royale en Nouvelle-Zélande

Prince Charles, Prince de Galles, Prince William, duc de Cambridge, Catherine, duchesse de Cambridge et Camilla, duchesse de Cornouailles | Chris Jackson / .

Les fans de Royal savent que les membres de la famille, en particulier le prince Charles, se sont envolés vers des endroits assez spectaculaires. Son rôle de royal l’a mené à travers le monde alors qu’il rencontre des dirigeants mondiaux et d’autres personnalités importantes pour discuter des relations avec la Grande-Bretagne et d’autres questions importantes.

Alors, où Charles et Camilla ont-ils fait l’une de leurs plus récentes tournées royales? Il s’avère qu’ils sont allés aux reportages de Nouvelle-Zélande, Town & Country. Là-bas, le couple a interagi avec les habitants et Charles a parlé de questions telles que l’environnement et la conservation.

Où ailleurs Charles et Camilla ont-ils voyagé?

La Nouvelle-Zélande n’était certainement pas le premier voyage de Charles et Camilla, et ce ne sera pas le dernier. Au fil des ans, ils ont fait pas mal de voyages somptueux dans des endroits dont la plupart d’entre nous ont seulement rêvé.

Il n’y a pas si longtemps, ils se sont rendus à Cuba, la première fois que des membres de la famille royale l’ont fait dans le cadre de leurs fonctions officielles. Il ne fait aucun doute qu’ils ont eu le temps de leur vie, et il a même été rapporté que le prince Charles et Camilla ont apprécié un événement British Classic Car à La Havane, et ont même roulé dans une décapotable noire.

Dans les Caraïbes il y a quelques années, Charles et Camilla se sont assurés de réserver du temps pour le plaisir, ce qui n’aurait pas été facile compte tenu de la façon dont ils ont effectué 50 engagements pendant leur séjour là-bas. Quel programme amusant, mais bourré.

Combien le prince Charles et Camilla Parker dépensent-ils en voyages?

Tout ce voyage coûte assez cher! Alors, combien le prince Charles et sa femme Camilla dépensent-ils réellement pour voyager?

Selon Travel + Leisure, le futur monarque et la reine consort dépensent en fait le maximum de la royauté. En 2017, la famille dans son ensemble a accumulé une facture de plus de 6 millions de dollars pour leurs voyages.

Le voyage le plus cher de cette année a été, bien sûr, Charles et Camilla, dont la visite en Italie, en Autriche et en Roumanie en un peu plus d’une semaine a coûté bien plus de 200 000 $.

Leur visite dans les Caraïbes a coûté plus du double de cela, ce qui prouve que Charles et Camilla n’épargnent aucune dépense lorsqu’il s’agit de voyager. Alors, pourquoi est-ce si cher?

Eh bien, ils restent dans des hôtels somptueux, portent des tenues de créateurs pour les apparences, ont une équipe de coiffure et de maquillage et bien sûr, une énorme équipe de sécurité. N’oublions pas les petits vols nolisés vers divers endroits, et cela représente une somme assez importante.