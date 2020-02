Combien les 6 membres originaux des «amis» tirent-ils de la spéciale HBO Max Reunion?

Très peu d’émissions de télévision ont eu la persévérance ou la base de fans de Friends. Le fandom est si fort que les téléspectateurs ont rompu avec les habitudes de visionnage modernes conventionnelles pour continuer à jouer en boucle. Les gens le jouaient de manière obsessionnelle sur Netflix; lorsque le spectacle est parti le 1er janvier, ils se sont retrouvés avec plus d’options à l’ancienne – comme acheter les DVD.

Maintenant, les fans attendent de manière obsessionnelle plus de détails sur la réunion qui a pris des décennies. C’est vrai! Les amis des Amis se réunissent pour créer du nouveau matériel. Combien les acteurs originaux recevront-ils pour ce renouveau?

Le nouveau matériel Friends sera diffusé sur HBO Max

L’annonce n’a été officiellement faite que le 21 février, mais des rumeurs tournoyaient. Des plans étaient en préparation depuis des mois. Lorsque les fans ont été frappés par le cœur de découvrir que leur émission préférée ne serait plus diffusée sur Netflix, ils étaient ravis d’apprendre que HBO avait payé 425 millions de dollars pour obtenir les droits exclusifs de la série.

Bien sûr, les fans ont spéculé que les épisodes commenceraient bientôt à être diffusés sur la plate-forme de HBO. Ils se sont également demandé si HBO aurait l’ambition (et le budget) de réaliser une réunion. Maintenant, ils voient que tout leur espoir a porté ses fruits. Les six acteurs principaux originaux se sont inscrits au nouveau projet.

Bien que le battage médiatique puisse faire croire aux fans qu’ils vont obtenir de nouveaux contenus écrits montrant les personnages des années plus tard, ce ne sera probablement pas le cas. HBO a qualifié cette aventure de «spéciale de réunion de casting non scénarisée», ce qui semble impliquer que le projet ressemblera plus à une interview entre amis qu’à une nouvelle intrigue pour Friends. Ce sera quand même agréable de revoir le gang après toutes ces années.

Amis Cast | Alice S. Hall / .

HBO mise beaucoup sur la programmation

Pour HBO, les droits exclusifs sur Friends sont un gros problème. Ils doivent rivaliser sur de plus en plus de fronts alors que de nouveaux services de streaming semblent apparaître presque quotidiennement. Les clients attendent de plus en plus de ce que leur abonnement mensuel leur rapportera. Avec Disney + qui retient beaucoup l’attention (et les nouveaux abonnés), HBO sait qu’il doit améliorer son jeu pour rester compétitif.

Un des gros atouts de Disney + est «TV de rendez-vous», un nouveau contenu qui s’égoutte au fil du temps pour s’assurer que les téléspectateurs se connectent pour rester informés. Par exemple, la sortie hebdomadaire des épisodes de The Mandalorian de Disney permet de garantir que les téléspectateurs ne paient pas seulement un mois, regardent tout ce qu’ils veulent, puis passent à autre chose.

HBO, qui a un prix plus élevé que la plupart de ses concurrents, doit inciter les fans à revenir pour plus. Ils espèrent que la réunion des Amis produira suffisamment de buzz pour amener les fans à se connecter puis à rester longtemps.

Les acteurs font beaucoup plus d’argent cette fois-ci

Selon The Hollywood Reporter, HBO investit sérieusement dans le projet. Les membres de la distribution des Amis ont apparemment négocié leur salaire ensemble, et ils ont obtenu “plus du double de leurs anciens frais par épisode pour la réunion et [will] être payé entre 2,5 millions de dollars et 3 millions de dollars pour le spécial. ”

Le réglage sera également un rappel des temps anciens. Le spécial réunion devrait être tourné sur la scène 24 du lot Warner Brothers Studio, où le spectacle original a été tourné. Il reste à voir si ce projet sera le coup de pouce que HBO espère, mais cela va certainement exciter beaucoup de fans en attendant.