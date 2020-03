Combien vaut la collection de sacs à main de Kylie Jenner?

Kylie Jenner mène sans aucun doute une vie charmée. Le plus jeune frère du clan Kardashian-Jenner vaut également le plus d’argent, ayant récemment été nommé le plus jeune milliardaire autodidacte au monde.

Jenner a fait de l’argent avec sa ligne de maquillage ultra populaire Kylie Cosmetics. Cependant, elle ramasse également la pâte des publications sponsorisées sur Instagram, ainsi que des apparitions régulières sur Keeping Up with the Kardashians.

Jenner n’hésite pas à afficher sa richesse. Récemment, elle a fait tomber les mâchoires avec une visite Instagram de son incroyable collection de sacs à main.

La collection de sacs à main de Kylie Jenner

Jenner aime offrir à sa famille et à ses amis des cadeaux extravagants, mais elle n’a également aucun problème à s’offrir le meilleur de la vie. Le 16 février, Jenner a profité de ses histoires Instagram pour donner à ses abonnés un accès sans précédent à sa collection de sacs à main de créateurs.

Il est impossible de compter tous les sacs individuels que Jenner a cachés dans un immense placard – dédié exclusivement à ses sacs – mais il semble qu’elle garde une trace de ce qu’elle a en les coordonnant par couleur. Certaines de ses marques préférées incluent les sacs de luxe de Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Fendi et Saint Laurent.

La plupart des sacs avec des places d’honneur sur l’étagère de Jenner ont un prix de 1 000 $ à 10 000 $. La valeur estimée de son placard à sacs à main est d’environ un million de dollars. Cela comprend sa fille, les sacs à main de Stormi Webster, dont la plupart coûtent près de deux mille dollars, et un sac exclusif qui coûte environ 20 000 $.

Sur quoi d’autre Kylie Jenner dépense-t-elle son argent?

En plus de son amour des sacs à main de luxe, Jenner a plusieurs autres collections chères.

Plus particulièrement, la jeune star des médias sociaux aime les voitures chères. Personne ne sait avec certitude combien d’automobiles de luxe elle possède, mais elle serait l’heureuse propriétaire d’un Range Rover personnalisé, de deux Ferrari, de plusieurs Rolls Royce et d’une Bentley Bentayga. Certes, si Jenner veut faire un tour dans le quartier, elle a beaucoup d’options pour la croisière.

Jenner a acheté sa première maison alors qu’elle n’avait que dix-sept ans. Au cours des dernières années, elle a acheté plusieurs propriétés très chères. Bien qu’elle garde ses investissements immobiliers principalement sous enveloppe et préfère garder ses maisons relativement calmes, il a été rapporté que Jenner a dépensé 40 millions de dollars en immobilier au cours des dernières années.

Bien sûr, Jenner aime également ses escapades de luxe et est connue pour avoir emporté sa famille et ses amis dans des expériences de vacances partout dans le monde. Elle aime particulièrement les yachts et partage fréquemment des photos de ses vacances sur les réseaux sociaux.

Kylie a-t-elle été critiquée pour sa richesse?

Kylie Jenner | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Jenner a certainement reçu beaucoup de critiques au fil des ans pour diverses choses. Les critiques ciblent tout, de son apparence changeante à ses compétences parentales, et comme les autres membres de sa célèbre famille, il semble qu’elle soit un jeu équitable pour les tabloïds et les trolls en ligne.

Elle a également été critiquée pour «avoir fait étalage de sa richesse» et pour avoir mis trop de stock dans les choses matérielles. Cependant, Jenner consacre également du temps aux efforts de bienfaisance et redonne régulièrement à sa communauté et interagit avec ses fans de manière positive.

En fin de compte, il semble qu’il n’y ait pas de véritable moyen pour Jenner de gagner avec les critiques. Une chose est sûre: elle vit sa vie de la meilleure façon qu’elle sait et apprécie très certainement les fruits de son travail.