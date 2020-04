Comcast, NBC Universal, Disney Faire un don – / Film

Comme le coronavirus (COVID-19) la pandémie continue, les effets économiques de la distanciation sociale et des fermetures à l’échelle de l’industrie des productions hollywoodiennes à travers le monde se font fortement sentir. Mais tout le monde, des entreprises aux célébrités en passant par les hauts dirigeants, intervient pour atténuer l’impact de la crise des coronavirus.

Les anciens et actuels PDG de Disney, Bob Iger et Bob Chapek, ont aidé à donner l’exemple récemment en renonçant à tout et partie de leurs salaires, respectivement, et les cadres supérieurs d’autres sociétés multimédias suivent leurs traces, les meilleurs dirigeants de Comcast, NBCUniversal et Sky faisant don de leur salaires pour aider les efforts de secours contre les coronavirus. Pendant ce temps, grande entreprise qu’est Disney, la Maison de la souris continue de faire la une des journaux en faisant don de masques et de travailleurs en congé.

Les meilleurs Comcast, NBCUniversal, Sky Executives font un don de salaires

Le chef de Comcast Brian Roberts, le PDG de NBCUniversal Jeff Shell, le directeur financier de Comcast Mike Cavanagh, le chef de Comcast Cable Dave Watson et le PDG de Sky Jeremy Darroch versent leurs salaires aux efforts de secours contre les coronavirus, selon une note au personnel de Comcast obtenue par Variety. Le mémo indique que Comcast engagera également 500 millions de dollars pour payer et les avantages sociaux pour les employés qui ont été touchés par des fermetures.

«Dans l’ensemble de nos activités, nous avons engagé 500 millions de dollars pour soutenir nos employés grâce à une rémunération et à des avantages sociaux continus lorsque les opérations ont été interrompues ou affectées, et nous avons engagé des ressources importantes pour soutenir nos clients», a écrit Roberts. «De plus, à compter d’aujourd’hui et pour la durée de cette situation, nos hauts dirigeants, Mike Cavanagh, Dave Watson, Jeff Shell, Jeremy Darroch et moi avons choisi de donner 100% de nos salaires à des organisations caritatives qui soutiennent les efforts de secours de COVID-19. Nous espérons que nous pourrons rendre ce temps plus facile à nos employés, à nos communautés locales et à nos clients. »

Le geste de Comcast survient après que Disney et Iger et Chapek aient renoncé à leurs salaires respectifs, et au milieu des critiques adressées aux dirigeants de sociétés de plusieurs milliards de dollars selon lesquelles les employés à faible revenu subissaient le poids du ralentissement économique à la suite de la pandémie de coronavirus.

Disney Parks fait don de masques N95 aux hôpitaux

La Walt Disney Company, qui a reçu la part du lion des critiques en raison de son nombre d’employés à travers le monde, continue de contribuer aux efforts de secours contre les coronavirus. Cette fois, Disney Parks a fait don de plus de 100 000 masques N95 à des professionnels de la santé en première ligne du traitement des coronavirus à New York, en Californie et en Floride, selon le blog officiel des parcs.

Disney a également fait don de plus de 150 000 ponchos de pluie à l’organisation d’aide humanitaire MedShare pour distribution aux hôpitaux, selon le blog.

Disney Furloughs «The Little Mermaid» Crew

Alors que les productions cinématographiques ont fermé à travers le monde, Disney a décidé de conserver l’équipe travaillant sur la production britannique de The Little Mermaid, après les avoir licenciés. La date limite indique que Disney a autorisé l’équipage de The Little Mermaid à utiliser le programme de rétention d’emploi du Royaume-Uni, qui permettra aux membres d’équipage de recevoir 80% du salaire jusqu’à un maximum de 2500 £ (3100 $) par mois.

Le personnel avait déjà reçu des avis de licenciement le 20 mars, qui ont été récemment annulés par le producteur exécutif Jeff Silver et le directeur de production d’unité Russell Allen, selon Deadline. L’équipage sera payé en totalité jusqu’au 3 avril – le jour initialement prévu pour la fermeture de la levée – et le congé durera jusqu’à la fin du mois de mai, ou lorsque le tournage reprendra. La mise en congé fait suite à la confirmation du gouvernement britannique que tout le personnel mis à pied après le 28 février sera éligible à une mise en congé soutenue par l’État s’il est réembauché par son employeur.

