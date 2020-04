Comédie de Netflix ‘Coffee & Kareem’: date de sortie de l’intrigue, du casting, de la bande-annonce et de Netflix

La nouvelle comédie originale de Netflix Coffee & Kareem débarque début avril 2020. Voici tout ce que vous devez savoir sur le film de crime comique, qui arrivera bientôt sur vos écrans.

L’officier de police James Coffee (Ed Helms) n’est qu’un flic régulier qui partage son temps entre la lutte contre le crime et sa nouvelle petite amie, Vanessa Manning (Taraji P. Henson). Cependant, son fils de douze ans, joué par le nouveau venu Terrence Little Gardenhigh, a d’autres idées.

Après avoir accidentellement repéré le couple en train de profiter d’un «moment intime», Kareem se fait un devoir d’effrayer le nouveau petit ami de sa mère.

Malheureusement, Kareem mord plus qu’il ne peut mâcher. Après avoir involontairement attiré l’attention d’un réseau du crime organisé, la famille se retrouve en grand danger. Coffee et Kareem doivent mettre leurs différences de côté pour sauver la situation. Il s’ensuit une poursuite dangereuse à travers Detroit, ainsi que de nombreuses drôles de high-jinks.

Quand Coffee & Kareem arrive-t-il sur Netflix?

Coffee & Kareem sera disponible en streaming sur Netflix le vendredi 3 avril 2020.

Il est disponible pour les fans de comédie aux États-Unis et dans le monde.

Combien de temps dure Coffee & Kareem?

Le temps d’exécution de Coffee & Kareem est de 88 minutes: une heure et 28 minutes.

Qui joue dans Coffee & Kareem?

Voici les acteurs clés de Coffee & Kareem…

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? James CoffeeEd HelmsThe Office (US) | La franchise HangoverVanessa ManningTaraji P. HensonEmpire | Personne d’intérêt | Le curieux cas de Benjamin ButtonKareem ManningTerrence Little GardenhighDanger Force | Henry DangerFrançais canadien TerminatorJesse HutchL’effet papillon | Cedar Grove | Stake OutJerome: Chef de gang canadien-françaisSerge Houde50 / 50 | L’âge d’Adaline

Le film a été réalisé par Michael Dowse (Stuber) et écrit par Shane Mack (The Guy Who’s F * cking Your Girlfriend).

Quand le tournage a-t-il eu lieu?

Coffee & Kareem a été tourné en Colombie-Britannique, au Canada, à partir d’avril 2019.