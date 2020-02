Comédie de sumo venant du producteur Armando Iannucci – / Film

Créateur Veep Armando Iannucci va produire un nouveau film sur la lutte amateur de sumo, une phrase que je n’aurais jamais pensé devoir taper. La comédie Sumo raconte l’histoire d’un enfant en surpoids qui s’entraîne pour l’US Sumo Open, avec Natalie Bailey – qui a travaillé avec Iannucci sur l’avenue 5 – pour diriger et Death of Staline producteur Yann Zenou produisant aux côtés d’Iannucci, Emily Leo, Oliver Roskill, Ado Yoshizaki Cassuto et Gianluca Chakra. Richard Galazka écrit le script.

Deadline a les nouvelles sur Sumo, le décrivant comme «une comédie de passage à l’âge adulte se déroulant dans le monde de la lutte amateur de sumo». Voici la ligne de connexion:

Le film suit l’histoire de Jonah, un enfant en langue argentée et en surpoids avec une faible estime de soi qui rencontre Hana, une concierge japonaise à son école – et un ancien lutteur de sumo. Avec un gestionnaire d’immeuble pédant et sans amis, le trio improbable a entrepris de construire un Dohjo et de s’entraîner pour l’US Sumo Open.

Avenue 5 Suzy Nakamura est prêt à jouer Hana. Donc, c’est toute la production qui semble être composée de gens avec qui Iannucci a déjà travaillé, et ce n’est pas un problème, car il a un très bon bilan.

“Comme pour les autres films dans lesquels j’ai été impliqué dans le passé, Sumo est le film de bien-être parfait avec un message sincère que le public aime partout dans le monde”, a déclaré le producteur Yann Zenou. «Le scénario de Richard est littéralement rigolo à haute voix tout en explorant délicatement les thèmes autour des problèmes corporels, de l’intimidation et de l’estime de soi. Nous avons hâte de le présenter – et la puissance explosive de la lutte de sumo – sur grand écran. »

Selon THR, le projet est comparé à Little Miss Sunshine, Superbad et Booksmart, alors faites-en ce que vous voulez. Le casting est actuellement en cours pour le film, qui devrait commencer le tournage au Cap, en Afrique du Sud, ce printemps. À venir également ce printemps: The Personal History of David Copperfield d’Iannucci, qui est tout simplement délicieux et mérite d’être vérifié.

