Comédie Netflix ‘The Wrong Missy’: intrigue, distribution, bande-annonce, date de sortie mai 2020

En venant sur Netflix en mai, le dernier film de comédie des productions Happy Maddison, The Wrong Missy. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur The Wrong Missy, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

The Wrong Missy est une prochaine comédie Netflix Original réalisée par Tyler Spindel et écrite par Kevin Barnett et Chris Pappas. La production a été gérée par Happy Maddison Productions, fondée par Adam Sandler et responsable d’autres Netflix Originals tels que Murder Mystery, Sandy Wexler et The Ridiculous 6.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour The Wrong Missy?

Auparavant, la date de sortie de The Wrong Missy était le 8 mai, il a depuis été déplacé vers Mercredi 13 mai 2020.

Le Wrong Missy sera disponible pour diffuser sur Netflix dans le monde entier.

Quelle est l’intrigue de The Wrong Missy?

Le synopsis de The Wrong Missy est le suivant:

Après avoir rencontré la femme de ses rêves, Tim l’invite à la retraite d’entreprise de son entreprise, mais se rend compte qu’il a envoyé l’invitation à la mauvaise personne.

Qui sont les acteurs de The Wrong Missy?

Les stars suivantes ont été confirmées comme membres de la distribution de The Wrong Missy:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Tim MorrisDavid SpadeJoe Dirt | Tommy Boy | Emperor’s New GrooveMissyLauren LapkusJurassic World | Orange est le nouveau noir | CrashingMissyMolly SimsOui homme | Viré! | Starsky & HutchNateNick SwardsonGrandma’s Boy | Les Benchwarmers | Aller avec ItCalvin Sr.John FarleyLittle Nicky | Soyez intelligent | Le garçon de l’eauRichChris WitsakeLady Bird | L’amour | Drunk HistoryCamilleCandace SmithFin de veille | Abri Gimme | Hawaii Five-0TBASarah ChalkeScrubs | Rick et Morty | Comment j’ai rencontré votre mèreTBAGeoff PiersonDexter | Changeling | 24TBAVanilla IceCool comme glace | Le ridicule 6 | C’est mon garcon

Le long métrage comique mettra également en vedette la superstar de la WWE, Roman Reigns. Il incarnera le rôle de M. Smith, le mari de Candace.

Quand et où The Wrong Missy a-t-il été filmé?

The Wrong Missy a été tourné à Hawaï et a eu lieu fin 2019.

Quelle est la durée d’exécution de The Wrong Missy?

Le temps d’exécution de The Wrong Missy n’est que de 89 minutes.

Quelle est la cote parentale?

Après avoir regardé la bande-annonce, nous nous attendons à voir The Wrong Missy recevoir une note parentale de PG-13.

Pouvons-nous attendre plus de Happy Madison Productions sur Netflix?

L’arrivée sur Netflix cette saison d’Halloween est Hubie Halloween.

Le long métrage mettra en vedette Adam Sandler, ainsi que des acteurs réguliers qui ont été vus à travers plusieurs productions avec le studio tels que;

Kevin JamesSteve BuscemiRob SchneiderMaya Rudolph

