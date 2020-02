Comédie romantique, pourquoi tu ne meurs pas, je te ferai mienne, rendez-vous, peau de daim / film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous explorons pourquoi j’aime Simple tellement, laisser quelqu’un finir ce qu’il a commencé, aller en Russie pour choisir un combat, aller à une date qui ne finit pas bien, et penser aux mauvais choix que nous avons faits dans la vie.

Comédie romantique

La Saint-Valentin était peut-être il y a deux semaines, mais le réalisateur Elizabeth Sankey a volé mon cœur.

ROMANTIC COMEDY est un documentaire qui passe sous la surface de nos films préférés, cherchant à mieux comprendre notre façon de voir l’amour, les relations et la romance. Les comédies romantiques connaissent un immense succès et sont profondément appréciées par beaucoup, mais ont souvent évité l’analyse critique. Aidé par un chœur diversifié d’écrivains, d’acteurs et de cinéastes, et avec des chansons originales de son groupe Summer Camp, la réalisatrice Elizabeth Sankey se lance dans un voyage d’investigation et de découverte de soi.

Je ne sais pas pourquoi les bonnes comédies romantiques se sentent comme une nourriture de confort visuel, mais je suis un softie dans l’âme. Ce documentaire, qui ne renonce à aucune de ses idées dans cette bande-annonce, nous interpelle intelligemment en tirant parti de ces moments romantiques vintage que beaucoup d’entre nous connaissent si bien. C’est le premier paragraphe, si vous voulez, pour un essai vidéo que je regarderai et écouterai avec plaisir si pour aucune autre raison que cela m’aide à apprécier beaucoup plus Bridget Fonda dans Singles.

Je vais te faire mienne

Réalisateur Lynn Chen, si rien d’autre, est merveilleusement cohérent.

Rachel (Lynn Chen) vit dans un luxe inactif avec un mari tricheur, le professeur Erika (Ayako Fujitani) jongle avec les exigences de carrière tout en élevant sa fille Sachiko (nouvelle venue Ayami Riley Tomine), et le musicien en difficulté Yea-Ming (Yea-Ming Chen) poursuit toujours un rêve qui s’estompe rapidement. Trois femmes qui ne pourraient pas être plus différentes ont une chose en commun: leur histoire romantique imparfaite avec l’auteur-compositeur-interprète Goh Nakamura (lui-même). Lorsque le Goh aimable mais peu fiable retourne en ville et dans sa vie, le passé revient en rugissant. Cette semi-suite de SURROGATE VALENTINE (SXSW 2011) et DAYLIGHT SAVINGS (SXSW 2012) revisite les personnages dans une histoire indépendante avec une nouvelle perspective.

Je suis absolument fan du film de 2011, Surrogate Valentine, que ce film est semi-continu. C’était l’un de ces films silencieux et attachants qui est précieux simplement en raison de son authenticité. Il n’y a rien de complexe dans ce que nous faisons ici, et c’est littéralement à cause de la simplicité du récit qui en fait un choix attrayant. Pas de convolution, pas de mathématiques gênantes, vous devez comprendre comment tout le monde s’intègre dans ce puzzle, juste un film indépendant qui veut coller son atterrissage.

Pourquoi ne meurs-tu pas

Réalisateur Kirill Sokolov est là pour choquer et je vais le laisser.

Matvey (Aleksandr Kuznetsov) n’a qu’un objectif: accéder à l’appartement des parents de sa petite amie et tuer son père Andrey (Vitaliy Khaev) avec un marteau pour lui rendre son honneur. Mais tout n’est pas comme il semble au départ, et les tentatives de Matvey pour matraquer le patriarche de la famille à mort ne vont pas tout à fait au plan car Andrey se révèle un adversaire plus redoutable – sans parler impitoyable – qu’il ne l’avait prévu … et Matvey, pour sa part, se montre obstinément réticent à mourir.

Écoutez, il n’y a rien de plus que vous devez savoir à ce sujet, à part que cela ressemble à quelque chose qui est absolument sorti de Russie. C’est gonzo, ça n’a presque pas de sens et c’est follement absurde. C’est comme si les esprits de Neveldine / Taylor ont atterri dans le corps de ce réalisateur et c’est le résultat. Pour toutes ces raisons, je suis dedans.

Rendez-vous

Réalisateur Pablo Olmos Arrayales fait ses grands débuts.

Il a fait ses débuts à Mexico à la fin de l’année dernière, a remporté plusieurs poignées lors de sa progression à travers divers festivals de cinéma, et il a continué à briller sur le circuit des festivals, cela a fait son chemin dans ma boîte de réception la semaine dernière. Le crochet, qu’il s’agit d’un thriller présenté comme un plan continu, a retenu mon attention.

Visuellement, c’est très propre, et dans l’ensemble, la bande-annonce est gagnante. Il commence optimiste mais prend ensuite un virage à gauche fou quelques instants avant de se terminer. En plus de cela, Pablo nous garde concentré sur ce qui se passe à l’écran par rapport à la lecture de dialogues sous-titrés alors qu’il accroche son chapeau à l’angle d’une prise. Et il le devrait. Ceci est une remorque qui se démarque parmi une mer de ceux qui font les choses de la manière habituelle. Je suis curieux, je suis intéressé et il me laisse pendre à la fin. Tout est fait en 33 secondes. Intelligent.

Peau de cerf

Réalisateur Quentin Dupieux n’est pas là pour votre crise de la quarantaine.

Dans cette comédie noire de la masculinité d’âge moyen qui a mal tourné, le lauréat des Oscars Jean Dujardin (The Artist) est un récent divorcé qui devient obsédé par une veste en peau de daim à franges vintage qui commence à exercer une emprise étrange sur lui. Situé dans un village alpin français endormi, il tombe sous les traits d’un cinéaste indépendant et se lie d’amitié avec un barman de confiance et un éditeur en herbe (Adèle Haenel, Portrait of a Lady on Fire) qui devient sa collaboratrice sur un film qui documentera un nouveau but surprenant il se met.

Ce qui commence comme une exploration presque banale d’un mec faisant le bilan de sa vie, se transforme en quelque chose de bizarre. Non, cela se transforme en quelque chose qui semble homicide. Je l’ai aimé. La musique, les pull-quotes clignotantes, les extraits du récit; Je suis amoureux des cojones qu’il a fallu pour produire et diffuser cela dans le monde. C’est mon vote comme le film que je voulais le plus regarder cette semaine, c’est sûr. Je ne sais pas où nous allons, je veux juste prendre le bus.

Nota bene: Si vous avez des suggestions de bandes-annonces pour une éventuelle inclusion dans cette colonne, même si vous avez une bande-annonce à présenter, veuillez me le faire savoir en m’envoyant une note à Christopher_Stipp@yahoo.com ou recherchez-moi via Twitter à @ Stipp

Si vous les avez manqués, voici les autres bandes-annonces que nous avons couvertes / Film cette semaine:

Articles sympas du Web: