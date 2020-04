Comédie sexuelle positive et ouverte – / Film

(Le SXSW Film Festival a peut-être été annulé, mais notre couverture se poursuivra avec des critiques de films et d’émissions de télévision mises à la disposition de nos critiques.)

Vous avez déjà eu un de ces jours où vous vous sentez comme vous que tout le monde voit n’est pas le vrai vous? Comme si vous aviez ces idées en tête sur la façon dont vous voulez que les choses aillent, mais absolument rien ne se passe comme ça? C’est l’essentiel de Ce n’est pas moi. Fred (Ben Kawaller) commence sa journée avec un plan. C’est un plan bizarre, mais bon sang, c’est le sien! Mais la vie a un plan différent pour notre protagoniste dans ce pilote.

Tout commence par un texte. Fred rencontrera un branchement plus tard dans la journée qui voudrait qu’il fasse pipi sur lui. Il a des trépidations, mais bon, nous sommes tous séropositifs ici et parfois c’est une situation de type “n’importe quel port dans la tempête”. Fred a une vessie timide, alors il s’assure de commencer à boire de l’eau dès que l’accord est fait. Il est important de noter que son colocataire Tony (Antonio De Graffenreaidt) n’est pas si à bord avec quelqu’un qui se fait pipi dans son appartement.

Au moment où il part, Fred – qui est à la recherche d’un emploi depuis un certain temps – reçoit un appel téléphonique d’un employeur potentiel. Karen (Jessica Porter) lui a trouvé un concert de tutorat potentiel avec une famille riche qui essaie de faire entrer son fils Alan (Brody Allen) dans une école préparatoire. Ayant besoin d’un travail plus que nécessaire pour être licencié, Fred pousse son appel au but plus tard dans la journée et se précipite vers les Cromwells.

Il découvre rapidement qu’il n’est pas le seul à ne pas vraiment se sentir comme lui. Il s’avère que Alan ne s’identifie pas vraiment comme Alan. C’est l’introduction de ce personnage qui fait vraiment fonctionner This Isn’t Me. Au début, c’est une histoire drôle d’un gars qui essaie de se faire baiser. Lorsque nous rencontrons Alan, qui préfère s’identifier comme Lorraine, le pilote prend une direction nouvelle et beaucoup plus intéressante.

Cela ne veut pas dire que c’est décousu. Il y a une ligne claire du début à la fin. Ce qu’il fait, c’est de montrer clairement que Fred n’est pas aussi égoïste qu’il n’y paraît. Il s’en fichait tellement que Tony n’était pas à l’aise avec son appel de butin qui se passait dans leur appartement, mais il avait un lien avec cet enfant. Présenter un personnage trans aussi jeune que Lorraine est rafraîchissant en soi, mais This Isn’t Me va plus loin avec la représentation de la jeune femme.

Ses parents la considèrent comme une foutue. Ses notes sont terribles et elle ne s’engage jamais. Fred semble être un tuteur rockstar du saut uniquement en identifiant qu’Alan ne se sent pas vraiment comme un Alan. La relation qui se développe rapidement entre les deux de ces personnages est drôle et engageante… à tel point que vous oubliez un instant que Fred aspire l’eau pour vous assurer qu’il rendra son appel de butin plus tard dans la journée. Le même coup de butin qu’il doit repousser plusieurs fois tout au long du pilote pour s’assurer qu’il répond aux besoins de Lorraine et est capable de conserver ce nouvel emploi.

Les mésaventures de Fred semblent ridicules à première vue, mais elles sont utilisées pour raconter une histoire profondément relatable et souvent hilarante. Ce n’est pas moi est bien raconté et sincère du saut, et j’espère sincèrement en voir plus à l’avenir.

