1/4

Comic Con se moque du coronavirus avec des costumes controversés | AP

Comic Con se moque du coronavirus avec des costumes controversés | AP

Comic Con se moque du coronavirus avec des costumes controversés | AP

Comic Con se moque du coronavirus avec des costumes controversés | AP

Les grenades en papier mâché et les fusils d’assaut en plastique ont à peine attiré l’attention des agents de sécurité à Dubaï, où un responsable de la santé a furtivement regardé à travers une caméra infrarouge qui a filmé tous ceux qui passaient – y compris certains Grim Reapers brandissant des faux. Bienvenue à Comic Con au temps du coronavirus!

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

L’édition de Comic Con au Moyen-Orient a commencé jeudi soir à Dubaï, une ville de gratte-ciel et de boîtes de nuit soudainement éteinte par l’épidémie du nouveau virus dans la région. Les Émirats arabes unis comptent au moins 28 cas confirmés de virus, un petit nombre par rapport à 3 750 cas dans la région, mais la préoccupation ici augmente.

À l’échelle nationale, les écoles et les universités seront fermées pendant quatre semaines à partir de dimanche. Les quelques voyageurs fréquents quittant l’aéroport international de Dubaï, le plus achalandé au monde pour les voyages internationaux et le domicile de la compagnie aérienne longue distance Emirates, disent qu’ils ne l’avaient jamais vu aussi vide. Pendant ce temps, de nombreux grands événements, dont le salon nautique annuel et une exposition d’art à Dubaï, ont été suspendus.

Vous pourriez également être intéressé: Katy Perry et Orlando Bloom reportent leur mariage pour le coronavirus

Mais pas Comic Con. Alors que l’acteur John Rhys-Davies – connu pour son rôle de Sallah égyptien dans les films “Indiana Jones” – a exhorté une foule à devenir cinéastes eux-mêmes, les couloirs du Dubai World Trade Center Ils se sont remplis lentement.

Pour les inconnus, n’importe qui peut venir à un Comic Con dans ses vêtements de ville. Mais beaucoup choisissent de se déguiser et d’agir comme leurs personnages préférés dans les films, la télévision, les jeux vidéo et les bandes dessinées.

Lire aussi: Brett Dean, le compositeur est interné par Coronavirus

Une première surprise est venue d’un émirati en robe traditionnelle Kandora, turban ghuttra et masque Nemesis de la série de jeux vidéo “Resident Evil”. Il a joué de la guitare pour des instagrameurs heureux. Des stations de gel antiseptique étaient disponibles autour de lui.

Les célèbres plombiers de Nintendo Mario et Luigi – ou plutôt du Jordanien Bibi Zumot, 24 ans, et de l’Égyptien Mohamed Rashed, 21 ans – ont reconnu que le coronavirus leur était venu à l’esprit lorsqu’ils y étaient. Et si ce n’était pas le cas, “ma maman, les mamans de mes amis, les mamans du monde entier”, elles lui auraient rappelé, a déclaré Rashed.

Heureusement, les plombiers portent de gros gants. Rashed a remplacé le sien par deux ensembles de gants en latex, sur lesquels il a cliqué pour montrer aux journalistes. “Les gants fonctionnent sur le thème de Luigi”, a déclaré Rashed, qui a assisté à son premier Comic Con en tant que poupée vaudou.

Rashed et Zumot ont félicité les organisateurs d’avoir à portée de main des scanners thermiques, du gel antiseptique et du personnel médical pour l’événement. Cependant, Zumot était un peu plus fataliste.

“Si la couronne me rattrape, elle me rattrape!” Déclara-t-il vêtu de sa culotte rouge.

D’autres ont adopté une posture plus prudente en utilisant des masques chirurgicaux qui ne faisaient partie d’aucun déguisement, ou des costumes avec protection tels que des masques de bandit qui couvraient la moitié inférieure de leur visage. La plupart ne semblaient pas concernés par les Grim Reapers qui se déplaçaient dans la foule au rythme de la musique pop.

Un assistant déguisé, qui n’a répondu par des gestes qu’à l’approche d’un journaliste, portait le masque à bec noir classique du médecin de la peste noire. Cela n’a pas empêché une femme masquée de s’arrêter pour prendre un selfie avec lui.

.