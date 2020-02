[Comics] Les faits saillants de l’horreur de Harley Quinn et les oiseaux de proie

Comme un film sur le monde criminel de Gotham City, Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) reste au niveau de la rue. Oui, c’est un film insensé, rempli de beaucoup d’éclat et de sang et de décors fantastiques de la réalisatrice Cathy Yan. Mais un film au niveau de la rue néanmoins.

Pour la plupart, les homologues de bandes dessinées des personnages du film gardent également les choses banales. Au cours de leurs décennies d’aventures, Harley Quinn, Black Canary et Huntress combattent les chefs de gangs et les voyous plutôt que les fantômes ou les démons. Mais ce sont des personnages de bandes dessinées dans l’univers DC, ce qui signifie qu’ils vont nécessairement se transformer en folie occasionnelle – et cela inclut des moments assez monstrueux.

Voici quelques fois que les oiseaux de proie sont sortis d’une bande dessinée criminelle pour se retrouver dans une histoire d’horreur.

Harley Quinn – Harley Quinn vol. 1 # 20-22 (2002)

De ses débuts dans Batman: The Animated Series à ses nombreuses séries de bandes dessinées en solo à ses deux apparitions au long métrage, Harley Quinn est passée de «Joker, mais une fille» à un favori des fans avec sa propre personnalité. En tant qu’agent infidèle du chaos loufoque, Harley ressemble plus à Bugs Bunny qu’à son ancien amant meurtrier. Il n’est donc pas surprenant que Harley se rende dans des endroits assez scandaleux – y compris les fosses de l’enfer.

Dans une histoire poignante écrite par Karl Kesel et dessinée par Brandon Badeaux, Harley se retrouve en enfer. Plus précisément, elle est dans un enfer personnel, damnée pour tuer à contrecœur son propre gang encore et encore. Quand elle et ses compagnons de surveillance morts lancent une évasion, Etrigan le démon envoie le chasseur de primes mort-vivant Ulysses Highwater pour la ramener.

L’histoire présente des bouffonneries que l’on pourrait attendre d’une histoire de Harley Quinn, y compris un peu où elle pousse allègrement Charon dans le fleuve Styx. Mais cela révèle un noyau moral réfléchi lorsque Harley apprend que Highwater parcourt les enfers pour trouver le petit ami de son fils, insistant sur le fait que l’homme a séduit et ruiné son fils. Réalisant que l’homophobie du chasseur l’a condamné à l’enfer – et que la pureté de l’amour du couple les a envoyés au paradis – Harley essaie d’adoucir le cœur de Highwater envers son fils. Mais ce type d’empathie n’est pas autorisé dans l’Hadès, donc Harley est renvoyé sur terre.

En plus d’être son histoire de monstre la plus simple, l’arc capture les meilleurs éléments de Harley Quinn, faisant d’elle une force anarchique pour de bon.

Black Canary – DC Comics présente # 30 (1978)

Black Canary est l’un des personnages les plus anciens de DC Comics. Apparu pour la première fois dans Flash Comics # 86 en 1947, Black Canary a été membre des versions de l’âge d’or et de l’âge moderne de la Justice Society of America, membre (et leader) de plusieurs incarnations de la Justice League of America, membre fondateur des Birds of Prey, et le leader d’un groupe de punk rock.

Pourtant, malgré ce CV impressionnant, Canary est peu respecté par les créateurs de bandes dessinées. Non seulement ils l’ont sellée avec l’un des pires costumes de tous les temps, mais elle est souvent éclipsée par d’autres personnages – le plus souvent, son petit ami Green Arrow. En fait, la chose la plus horrible qui soit arrivée à Black Canary a été sa capture et sa torture dans Green Arrow: The Longbow Hunters en 1987, qui a fonctionné plus comme une motivation pour le héros masculin que pour le développement du caractère pour elle.

Elle obtient un peu plus de lumière dans sa meilleure histoire effrayante, “A Dream of Demons” de Silver Age, les grands Gerry Conway et Curt Swan. Après avoir vu le fantôme de son mari décédé d’un univers alternatif (Black Canary avait une histoire assez étrange jusqu’au méga-événement Crisis on Infinite Earths), Canary se rend en Antarctique pour parler avec Superman dans sa forteresse de la solitude. Ensemble, le duo retrace les cauchemars au docteur Dream Destiny au visage de crâne. Plongés dans un enfer de réalité, Superman et Canary tiennent tête à une armée de démons.

Les canaris pourraient être rétrogradés un peu trop souvent dans la “demoiselle en détresse”, mais elle arrive à faire du karaté en jetant un ours polaire. Pas une mauvaise consolation!

Chasseresse – JLA vol. 1 # 36-41 (1999-2000)

Comme Black Canary, Huntress existe depuis un certain temps et a une histoire compliquée. Mais dans l’origine la plus récente et la plus simple, utilisée par la scénariste de Birds of Prey Christina Hodson, Huntress est Helena Bertinelli, fille du patron de la mafia Guido Bertinelli. Après le meurtre de sa famille, Huntress a consacré sa vie à anéantir la société criminelle de Gotham.

Comme cette histoire le suggère, Huntress a de belles aventures liées à la terre, réservant ses boulons d’arbalète aux hommes de main de la mafia. Mais en tant que personne normale dans un monde de super-dieux, même une équipe de base peut être terrifiante.

Huntress l’a appris de première main au cours de son court mandat au sein de la Justice League of America. Recrutée par Batman pour rejoindre la Ligue dans son incarnation la plus puissante, Huntress s’est retrouvée surpassée lorsque Lex Luthor forme un gang d’injustice. Dans l’épopée en cinq parties «World War III», écrite par Grant Morrison et dessinée par Howard Porter, la Ligue est attaquée par des méchants scandaleux comme la bombe divine Meggedon et l’insecte extraterrestre Queen Bee. Ces méchants surclassent même Superman et la Lanterne verte, mais Huntress se montre à la hauteur du sadique Prométhée, alors même que la réalité se déplace autour d’elle.

Aussi étrange et accablant que la situation ait pu être, le moment le plus effrayant se produit à la fin du combat. Lorsque Huntress déclare Prométhée tueur de femmes et se prépare à l’exécuter, Batman arrive pour l’arrêter – et pour l’expulser de la Ligue. Rien n’est plus terrifiant que la propre justice de Batman.

Cassandra Cain – Batgirl vol. 1 # 60-62 (2005)

Dans Birds of Prey, Cass Cain (Ella Jay Basco) est une adolescente voleuse, ciblée par des psychos après avoir choisi la mauvaise poche. Mais dans les bandes dessinées, Cassandra est la fille des assassins de classe mondiale David Cain et Lady Shiva. Sous la tutelle de Batman, Cassandra utilise ses compétences familiales pour de bon et opère sous le nom de Batgirl.

Comme Huntress, Batgirl combat les êtres humains ordinaires. Pas même son temps dans une version black-ops de la Justice League l’a opposée aux monstres. En fait, Batgirl ne fait jamais face au surnaturel dans sa vie.

Mais dans l’arc en trois parties «The Hood», Cassandra perd la vie. Batgirl meurt au combat avec les méchants de Doom Patrol la Confrérie du Mal après que le gorille révolutionnaire français Monsieur Mallah (DC Comics est plein de bontés de super-gorilles) lui a cassé le cou. Dans l’au-delà, elle rencontre le fantôme de l’associée récemment décédée Stephanie Brown. Le fantôme de Stéphanie semble non seulement réfléchir aux erreurs qui ont mené à sa mort, mais aussi forcer Cassandra à affronter son passé.

Ce fantôme amical pourrait amener les lecteurs à s’attendre à une histoire plus douce que menaçante. Mais l’écrivain Andersen Gabrych et l’artiste Alé Garza lui donnent une touche gothique, exacerbant la terreur que Batgirl ressent lorsqu’elle affronte ses démons métaphoriques.

Renee Montoya – Gotham Central # 12-15 (2003-2004)

Un autre Batman: le personnage de la série animée qui a fait son chemin dans la bande dessinée, Renee Montoya est un officier de police de Gotham City sympathique à Batman, si parfois agacé par ses tactiques. Montoya s’est imposée dans le casting de Gotham Central, une procédure policière sur les officiers travaillant à l’ombre de la chauve-souris.

À son meilleur, Gotham Central a révélé l’humanité et l’horreur de faire du travail de police dans une ville prise par des super-vilains. Aucun arc n’a capturé aussi bien que “Soft Targets”, une histoire en quatre parties dans laquelle Joker commence à tuer des flics au hasard. Déterminés à prendre soin d’eux-mêmes, Montoya et ses collègues officiers essaient de suivre les indices et d’arrêter le chaos.

Des décennies d’apparences ont réduit le Joker en un méchant cliché, un clown effrayant générique. En se concentrant sur un Montoya déjà stressé (et son partenaire, Crispus Allen), les écrivains Ed Brubaker et Greg Rucka, aux côtés des artistes Michael Lark et Stefano Gaudiano, redonnent de la terreur au Clown Prince of Crime. Alors que nous regardons le Montoya habituellement dur comme des ongles face au coût humain d’une mort dénuée de sens et inattendue, nous voyons le Joker à travers ses yeux – et nous le redoutons.

Victor Zsasz – Batman: l’ombre de la chauve-souris # 1-4 (1992)

Pour un méchant relativement récent, Victor Zsasz attire beaucoup l’attention en dehors des bandes dessinées. Qu’il soit incarné par Tim Booth dans Batman Begins, comme un tueur à gages charismatique par Anthony Carrigan dans la série télévisée Gotham, ou comme une racaille sadique de Chris Messina dans Birds of Prey, M. Zsasz montre toujours son corps couvert de cicatrices . Témoignage vivant de sa propre barbarie, Zsasz marque son corps à chaque fois qu’il tue et rêve de taches vides à combler.

Mais lors de sa première apparition, M. Zsasz n’était qu’une bouche. L’artiste Norm Breyfogle a caché le meurtrier pour plusieurs problèmes. Tout ce que nous avons vu était un visage souriant de la cellule de confinement de l’asile d’Arkham à partir duquel il a débattu de la philosophie cartésienne avec le nouveau directeur Jeremiah Arkham. Lorsque Zsasz révèle enfin son corps, nous sommes tout aussi terrifiés que les gardes qui nous regardent. L’écrivain Alan Grant élabore une histoire sur les identités cachées, dans laquelle Batman se laisse condamner à l’asile d’aliénés pour enquêter sur la méthodologie du Dr Arkham.

Dans cet état de paranoïa, les paroles de Zsasz sont plus effrayantes que son couteau.

Masque noir – Catwoman vol. 1 # 12-16 (2002-2003)

Lorsqu’il est apparu pour la première fois dans Batman # 386 en 1985, le Masque noir ressemblait beaucoup plus à Patrick Bateman d’American Psycho qu’à l’homme-enfant égoïste joué par Ewan McGregor. Héritier de la fortune de Janus Cosmetics, Roman Sionis a caché son mépris de l’humanité sous le masque du privilège. Mais quand il met le masque noir de son alter-ego, Sionis se livre à son penchant pour la torture.

Le masque noir des oiseaux de proie effectue des actes assez narquois sur ses ennemis, mais il ne peut pas dépasser son homologue de la bande dessinée.

Dans l’histoire en cinq parties de Catwoman «Relentless», Black Mask commence une attaque soigneusement orchestrée contre Catwoman, juste au moment où sa soeur séparée Maggie arrive à Gotham. Black Mask kidnappe Maggie et son mari Simon et les retient dans son cachot de torture. Là, il fait regarder Maggie en tirant son globe oculaire avec un couteau – et force Maggie à l’avaler.

Les lignes épaisses que l’artiste Cameron Stewart utilise ailleurs pour donner au livre une sensation de légèreté deviennent menaçantes dans ces scènes. De même, l’écrivain de dialogue ludique Ed Brubaker donne au méchant un cliquetis de terreur.

Dans la scène la plus troublante, un panel prend le point de vue de la gorge de Maggie alors que Sionis l’ouvre et chante: «À travers les dents et les gencives… attention à l’estomac, ça y est.» Pas même le film Black Mask et son visage – Le couteau à éplucher peut surpasser ce visuel.