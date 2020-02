Comme c’est beau! Après 24 ans, la photo la plus controversée de Selena Quintanilla apparaît

Selena Quintanilla a marqué toute une génération avec ses chansons

5 février 2020

Selena Quintanilla était une chanteuse américaine très aimée du monde entier, car à son jeune âge, elle a réussi à faire tomber tout un continent amoureux de sa musique et de sa manière d’être si utile et spécial avec tout le monde.

Après sa mort, le monde artistique était en deuil car elle rayonnait de lumière et de professionnalisme en chantant et en dansant dans ses grandes performances musicales avec ses frères et ses proches. Comme si cela ne suffisait pas, il maîtrisait la langue espagnole.

Des chansons comme “vous seulement vous” “comme la fleur” “bidi bidi bom bom” “je n’en ai plus” ont marqué toute une génération, en particulier les années 90. Récemment, nous avons trouvé une image super controversée.

Eh bien, vous pouvez voir Selena Quintanilla dans sa dernière présentation, sans aucun doute cette photo a laissé tout le monde perplexe parce que nous ne savions pas que c’était la dernière. L’une des chansons les plus jouées de l’actrice joue toujours sur les stations.

Ses paroles citent ce qui suit: “Comme la fleur, tu m’as donné tellement d’amour, tu as flétri, je pars aujourd’hui je sais comment perdre, mais oh, oh, oh, comment ça fait mal. Qu’on l’entende, Corpus Christi, ouais! (Et ça va, pleure) Je sais que tu as un nouvel amour, cependant, je te souhaite le meilleur.

