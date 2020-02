Comme c’est beau! Regardez à quoi Yuya ressemble, elle ne lui ressemble pas

Yuya au début a réussi à conquérir facilement tout le monde avec sa voix particulière

17 février 2020

la Mexicaine Yuya est l’une des youtubeuses les plus importantes du moment car elle a réussi à voler des cœurs sans s’arrêter surtout aux jeunes femmes, qui la suivent au jour le jour sur sa chaîne YouTube.

Elle apprend aux filles à se coiffer, à se maquiller et à utiliser d’autres produits et instruments pour qu’elles soient toujours simplement belles. Des vidéos comme comment se peigner pour aller à l’école? Il a été l’un des plus regardés sur YouTube.

Récemment, nous avons observé sur le compte Instagram officiel de Yuya une photo qui a fait tomber amoureux de nombreux fans parce que vous pouvez voir à quoi elle ressemble les yeux fermés et récemment levés.

Comme prévu, l’image a déclenché une vague de commentaires de fans qui ont été fascinés par ce que montre youtuber.

Parmi les commentaires surlignés: “comme tu es belle Yuya” “si belle que tu peux dire, tu mets en pratique tout ce que tes chaînes disent sur YouTube” “tu m’as amoureux femme à quel point ce wasvertumorro ne savait pas comment tomber amoureux comme il se doit”

.