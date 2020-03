Comme c’est facile! Découvrez comment hydrater votre peau en faisant votre propre crème naturelle à l’aloe vera

Faites votre propre crème naturelle pour hydrater la peau avec de l’aloe vera

14 mars 2020

Ne perdez pas votre temps à essayer différentes crèmes qui peuvent provoquer des imperfections ou des réactions sur votre peau, les produits naturels sont une alternative fiable pour les soins de la peau.

L’hydratation de la peau pour éviter la sécheresse et la garder en bonne santé est une question vitale pour les soins personnels, pour cette raison, dans cet article, nous vous apprenons à faire une crème parfaite pour embellir la peau.

L’aloe vera est l’élément principal pour ses attributs et bénéfices pour la peau, les ingrédients exacts pour réaliser cette crème à la maison sont: 1 petit concombre, le gel de 1 ou 2 feuilles d’aloe vera et 4 ou 5 gélules de vitamine E .

Crème hydratante à l’aloe vera

Pour le préparer au mieux, vous devriez envisager d’obtenir le gel directement de la plante, il est recommandé d’enlever la feuille un jour avant et de laisser la sauge s’égoutter, cela éliminera l’arôme particulier de l’aloe vera et il sera plus facile d’obtenir le gel.

Dans un récipient, placez le gel d’aloe vera, ajoutez le concombre sans peau et écrasé qui reste sous forme de pâte, versez le contenu des capsules de vitamine E et mélangez suffisamment jusqu’à obtenir une crème homogène, que vous pouvez utiliser à tout moment.

.