Comme c’est grand! Natti Natasha est photographiée de dos et laisse voir ce bon rose

2 mars 2020 07:06

Depuis quelque temps, les femmes révolutionnent l’industrie du reggaeton, et l’une de ces femmes est la belle Natti Natasha, qui, avec ses qualités uniques et originales, a réussi à capter l’attention et l’affection de milliers de personnes.

La chanteuse dominicaine a réussi à capter l’attention de tout le monde récemment avec son nouveau thème musical, “Tu me tues” qui est un appel de conscience aux personnes qui subissent les abus et les abus de leurs partenaires.

Ce n’est un secret pour personne que Natti Natasha est l’une des femmes les plus populaires du genre urbain, elle a donc plus de 22,5 millions d’adeptes uniquement sur son compte Instagram et récemment, nous avons trouvé une photo qui a beaucoup donné à parler .

Natalia Alexandra Gutiérrez Bastidas (Natti Natasha) au moment de placer la photographie citait ce qui suit: “Excuse month” Cette publication est accompagnée d’un emoji de pêche, qui est comme un moyen de faire référence à ses énormes attributs féminins.

Parmi les commentaires sur la photo, nous mettons en évidence ce qui suit: “Je t’aime natti, je suis un fan qui te soutient de Porto Rico”, et “Bénédictions pour toi j’aime ta musique k Dieu t’accompagne toujours bisous”.

