Comme c’est proche! Ricky Martin et Sebastián Yatra ont été photographiés trop près l’un de l’autre

Les auteurs-compositeurs ont attiré l’attention de tout le monde en posant comme ça. C’est arrivé juste après que nous ayons enregistré leur nouvelle chanson ensemble!

25 mars 20202 h 08

Le colombien Sebastián Yatra Il est dans les moments les plus importants de sa carrière artistique, le jeune homme a su se positionner très bien dans l’industrie et s’est fait connaître grâce à sa voix et ses collaborations avec d’autres artistes reconnus.

Cette fois, Yatra rejoint avec rien de plus et rien de moins qu’avec le Portoricain Ricky Martin. Ce couple sortira bientôt sur la plateforme YouTube leur nouvelle vidéo intitulée “Lack of love”. Ses fans sont impatients de voir la vidéo en avant-première!

Je n’y crois toujours pas … @ricky_martin #FaltaAmor J’espère que cette chanson pourra vous accompagner dans ces moments difficiles, elle m’a accompagné pour surmonter tant de choses difficiles ce jeudi 26.03.20 à 19h heure Col

Il parait Sébastien y Ricky ensemble, ils ont décidé d’écrire une chanson émotionnelle inspirée de la situation que nous avons tous traversée en ce moment d’urgence.

Sans aucun doute, Sebastián Yatra y Ricky Martin Ils essaient toujours de faire de leur mieux pour nous aider tous.

