Comme c’est romantique! Karol G tient Anuel AA là-bas et regarde la réaction du chanteur

Le couple de chanteurs du moment surprend ses fans avec cette photo.

29 février 2020

La Colombienne Karol G, est sans aucun doute l’une des femmes qui a fait le plus de différence ces dernières années dans le reggaeton féminin en démontrant une fois de plus son grand talent et son professionnalisme.

D’autre part, le chanteur Anuel AA, est l’un des chanteurs les plus populaires et les plus controversés qui existent aujourd’hui, car à plusieurs reprises, il s’est avéré très différent des autres représentants de la musique urbaine.

Les deux artistes ont récemment partagé de nombreuses images sur leur compte Instagram, dans lesquelles ils ont démontré le grand amour qu’ils ont tous les deux et à quel point ils peuvent être romantiques ensemble.

L’image dont nous parlons est dans le compte instagram de Karol G et cite ce qui suit: “Le visage qui a mon 2020 QUI EST L’ANNÉE DE TOUS ET QUE DIEU NOUS BÉNISSENT!” Ce commentaire est accompagné de plusieurs émoticônes faisant allusion à la célébration.

Parmi les commentaires sur la photo, nous mettons en évidence: “Toutes les bénédictions pour vous”, “Plus je vois cette photo, plus je suis tombé amoureux de ce beau couple …” et “Beau mille coups pour les 2 et bénédictions toujours”.

.