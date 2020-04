Comme David Bisbal! Portez des rires naturels en utilisant du papier d’aluminium et pas de chaleur!

Si vous voulez avoir des boucles naturelles et qui n’endommagent pas vos cheveux, essayez d’utiliser du papier d’aluminium et obtenez cette crinière crépue que vous aimez tant. Faites attention qu’ici, nous vous dirons comment le faire.

28 avril 2020

Pour donner une touche spéciale à vos cheveux, vous n’avez pas besoin d’avoir des fers à friser ou tout autre outil similaire à portée de main qui maltraitent vos cheveux. Gardez à l’esprit que le principal ennemi du cuir chevelu est la chaleur.

Boucles naturelles avec du papier d’aluminium

Alors, pour que vous ayez ces belles boucles et qu’elles soient totalement naturelles, essayez ce matériau! Vous êtes prêt, mettons-nous au travail.

Pour boucler vos cheveux avec du papier d’aluminium, vous aurez besoin d’avoir:

Papier d’aluminium (coupé en morceaux égaux en fonction de la taille de vos cheveux)

1 peigne ouvert

Curl formule spray

Procédure

Lavez vos cheveux en enlevant l’excès d’eau avec une serviette. Peignez ensuite vos cheveux et divisez-les en couches. Commencez par recourber le fond, prenez un morceau de papier d’aluminium et pliez-le en triangle.

Aplatissez-le avec vos mains, puis prenez une autre mèche de cheveux et effectuez la même procédure jusqu’à ce que tous vos cheveux soient maintenus avec des tubes en aluminium.

Lorsque les cheveux sont complètement secs, retirez tous les tubes et vous verrez les boucles les plus belles et les plus naturelles jamais vues auparavant.

Si vous souhaitez donner plus de volume à vos boucles, séparez-les avec vos mains et secouez-les un peu. Enfin, vaporisez le spray pour que les boucles durent un peu plus longtemps et réorganisez-les avec vos mains.