Comme grand-mère l’a fait! De délicieux jus de fruits sans mixeur C’est possible!

05 avril 20203: 02 AM

Si votre mixeur et vous avez des fruits dans votre frigo, vous pouvez aussi en faire de délicieux jus … Regardez cette vidéo et nous vous expliquerons comment.

Plusieurs fois, cet important appareil électroménager est endommagé, ou nous sommes simplement quelque part où il n’y en a pas et nous nous abstenons de faire nos jus préférés.

Mais pas plus, car ici vous apprendrez que c’est très, très facile à faire. Tout comme nos mamies l’ont fait.

Pour cela, vous aurez besoin d’un sac à fermeture éclair, d’une passoire, des fruits, de l’eau et de la quantité de sucre que vous souhaitez.

Et c’est aussi simple que de mettre les fruits, le sucre et l’eau dans le sac et d’écraser la pulpe avec les mains. Puis tendez et partez. Jus de fruits instantané!