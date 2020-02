Comme ils sont beaux ensemble: Jennifer López Vs Thalía, qui porte la robe la plus courte?

Ces célébrités emblématiques ont clairement indiqué qu’elles ne se démoderont jamais, leurs chansons et publications sur leurs réseaux sociaux ont fait en sorte que leurs abonnés quotidiens gardent un œil sur leurs activités quotidiennes.

15 février 2020

Après l’événement acclamé «Super Bowl», ils ont été vus posant ensemble Jennifer Lopez et à Thalia, les deux avaient l’air impeccables et beaux comme toujours. Malgré leur âge, ces deux femmes ne manquent pas de montrer au monde à quel point elles sont attirantes.

Les photographies ont été publiées sur le compte Instagram officiel du Mexicain ThaliaApparemment, ces deux danseurs s’entendent très bien.

En tant que divas, ils ont toujours été, ces chanteurs en ont montré plus, et l’une des choses qui se démarquait le plus sur les photographies épicées était les jambes fermes et solides qui semblaient fières.

Les robes que toutes les deux portaient étaient super courtes et avec des décolletés prononcés qui ne laissaient rien à l’imagination, une folie totale!

C’était définitivement un cadeau surprise pour les fans des deux artistes, ils avaient l’air simple et super divin!

