Comme tombée du ciel: le film original de Netflix confronte Pedro Infante au féminisme | AP

Dans la chanson "The Three Sisters" de son film "Pablo y Carolina", l'idole du cinéma d'or mexicain Pedro Infante a dit cyniquement "Je suis toujours célibataire, le marié est ma femme."

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Bien qu'il aimait entretenir cette image d'un cœur éternellement célibataire, Infante (1917-1957) était marié deux fois et avait également trois partenaires sentimentaux importants, en plus de sept enfants.

Dans la comédie mexicaine du réalisateur José Pepe Bojórquez, «Como tuido del cielo», dont la première le soir de Noël sur Netflix, l'esprit Casanova de l'acteur se retrouve dans les limbes. Infante est trop bon pour aller en enfer, mais il ne s'est pas aussi bien comporté que pour aller au paradis. Pour vous sauver, vous devez retourner sur Terre et augmenter vos points en interagissant mieux avec les femmes.

Vous pourriez également être intéressé: le réalisateur de James Bond révèle comment c'était de créer son nouveau film 1917

C'est ainsi qu'il occupe le corps du mariachi imitant Infante, mais Guadalupe Ramos (Omar Chaparro), qui est dans le coma depuis des jours et est sur le point d'être déconnecté.

Pedro Guadalupe est marié à la police de Raquel (Ana Claudia Talancón) et vit à Tijuana, au Mexique, et comme Infante aime avoir un cœur assez occupé, même si cela signifie tromper sa femme et ne pas l'aider beaucoup à la maison.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=OoJb5jHkx7k (/ intégré)







«Pedro arrive en 2019 pour être surpris de la technologie, des téléphones portables, mais aussi de la façon dont la façon de penser a changé. Le machisme n’est plus à la mode, il n’est plus «à la mode», il est déjà «à l’extérieur», a déclaré Chaparro dans une récente interview à Mexico. "Il a la force de changer et de dire ok, je vais changer, il a du mal et évidemment il est exposé à beaucoup de tentations, imaginez être Pedro Infante essayant d'être fidèle, mais c'est ce combat qu'il appréciera le plus sera le spectateur".

Lire aussi: la nostalgie d'Anthony Daniels rappelle ses années en tant que C-3PO dans Star Wars

Étant un film inspiré par Infante, vous ne pouviez pas manquer des chansons immortalisées dans des films tels que "Pepe El Toro" (1952), "Full speed" (1951) et "El gavilán pollero" (1951). Dans "Comme tombé du ciel", la voix de Chaparro ressemble beaucoup à celle de l'acteur décédé dans un accident d'avion à Mérida, au Yucatan, mais elle est totalement la sienne. La plupart sont des morceaux avec des arrangements, mais il y a deux scènes dans lesquelles Chaparro chante "Enamorada" et "La casita" a capela. La chanson qu'il aimait jouer l'acteur était "Tu as échoué le cœur."

Dans le film Infante, il rencontre une de ses descendantes, qui l'emmène à une conférence féministe. Au moment de la sortie du film, le Mexique et l'Amérique latine ont été marqués par des protestations féministes et la performance "Un violeur sur votre chemin", apparue au Chili comme un hymne de ce mouvement.

«Je pense que le travail que les femmes font dans le monde est super important, j'ai la peau chinoise de voir l'union féminine, comment revendiquer les droits, exiger l'égalité, exiger la sécurité, je suis amoureuse de toutes les femmes du monde. monde! », a déclaré Talancón, dont le personnage commence à reprendre confiance en Pedro Guadalupe malgré tous ses défauts, car l'ancienne galanterie de l'esprit d'Infante est toujours d'actualité.

"Vous vous rendez compte que toutes ces vertus d'un homme qui peuvent vous faire tomber très fort amoureux", a déclaré Talancón, dont la chanson préférée sur la bande était "Amorcito Corazón", qu'Infante chantait à l'origine dans "Nous les pauvres". Être romantique "ne se démodera jamais", a ajouté l'actrice.