Comme une bague de doigt – Siete24

Nous pensions que déjà phrases inoubliables Ils n’ont pas pu être surmontés, cependant, après un grand effort de leurs auteurs, ils ont réussi à le faire.

Nous allons commencer par Miguel “El Pobre” Barbosa qui s’est démarqué pendant ce 4T pour être bavard et plein d’esprit.

Il a commencé dans cet art lorsque, à la suite de l’accident en raison d’une défaillance de l’hélicoptère pour la maintenance et les compétences du pilote, et cela a été dit par Jiménez Espriú dans le spectacle du matin, donc Je ne suis pas responsable de leur véracité, dans laquelle Martha Erika Alonso et son mari Javier Moreno Valle sont décédés, ont déclaré: “C’est une punition divine”.

Et récemment, à la suite de la pandémie de Covid-19, tout d’abord, elle découvre la taupe de guajolote, mais elle n’a pas précisé si: vert, poblano, oaxaqueño ou quelle variété des dizaines de taupes qui existent dans notre pays, comme remède contre le coronavirus.

Après avoir donné le remède, il rassure la plupart des Mexicains car ce virus est anti 4T, alors que 4T est “les pauvres d’abord”, Barbosa nous assure que les pauvres ne contractent pas le coronavirus.

Et cette semaine après s’être consacré à la recherche médicale, il trouve le traitement de cette maladie et ce n’est ni plus ni moins que “Leur bouillon de poulet à l’oignon et au piment très épicé”.

Un autre élément que nous avons jugé très difficile à surmonter pour ses déclarations précédentes est “L’Autre López”, oui, López Gatell, qui, la semaine dernière, a rejeté les tests, qui, en nette opposition avec le chef du SEP, Esteban Moctezuma, a souhaité que plus d’enfants soient infectés pour augmenter l’efficacité de leurs actions et surtout le livrer à “Mon mignon petit vieil homme” son “Morel Protector Shield”.

Cette semaine, nous sommes ravis d’une vidéo digne d’un Oscar, Golden Globe, du meilleur court métrage de Cannes, entre autres.

Dans une vidéo, il commence par dire: «Ceci est un appel aux gens d’affaires, et donnez tout le soutien pour que votre les travailleurs peuvent rester à la maison, sans être pénalisé d’avoir été licencié ou sans être payé. Ce n’est qu’un mois »et continue d’expliquer que des millions de personnes pourront rester à la maison et ainsi atténuer la propagation du virus.

Cet appel est fait aux grands hommes d’affaires, aux moyens, aux petits, aux micro, personne n’est partiEst-ce une déclaration que le sous-secrétaire à la santé doit faire? pour les sujets discutés, ce devrait être le My Little Old Man qui l’a donné, car il y a des effets dans le secteur productif, du travail, fiscal et bien d’autres, ce doit être une déclaration réfléchie, pas un événement qui ressemble plus à une insulte à l’intelligence des gens.

L’Autre López, d’un point de vue économique, ne comprend rien, il estime qu’il est très facile pour un homme d’affaires de toute taille, de payer un mois de salaire, d’arrêter l’usine de production, de payer des impôts, de pouvoir vérifier auprès du comptable les papiers de la déclaration chaque année dans le confort de votre foyer.

Il est temps pour El Otro López de prendre soin de sa responsabilité, bien qu’il semble être incompétent aussi dans la sienne, et arrêter de marcher déclarer sans rime ni raison, demander la solidarité des entreprises lorsque le gouvernement ne fait pas preuve de solidarité avec elles est une moquerie.

Mon mignon vieil homme a commencé la semaine avec une salutation à la mère de “El Chapo”, et le problème n’est pas qu’il l’a saluée, s’il marche parmi les gens et que quelqu’un le salue, il n’y a aucun moyen de ne pas être poli et de ne pas le saluer; Mais dans ce cas, López Obrador se rend dans le camion de la dame pour la saluer.

Il parle de vous en toute connaissance de cause et est escorté par l’avocat de Joaquín Guzmán.

Premièrement, il défend l’investiture présidentielle et c’est pourquoi il ne reçoit pas la Sicile et les LeBaróns, mais la mère de “El Chapo” va à sa porte, et que les pauvres ne sortent pas les premiers, car je ne pense pas que les pauvres aient rien.

Mais quand il a vu que Barbosa et El Otro López se battaient et qu’il n’était pas prêt à perdre en tête des déclarations, il a attendu jeudi pour éviter que quelqu’un ne vienne le vaincre.

Ni plus ni moins My Cute Old Man, a déclaré que cette crise venait “Comme une bague”, oui, ce n’est pas une blague, il l’a dit et à l’intérieur il est sûr qu’il a raison.

Bien sûr, il est venu à son doigt, Mars a été, malgré le fait que beaucoup d’entre nous prennent soin de nous-mêmes à la maison sur la recommandation du président d’un pays autre que le Mexique, le mois le plus sanglant de l’histoire du pays, nous n’avons eu que 2585 victimes de meurtre, devant le chiffre qui ne compte que des dizaines de victimes par Covid-19.

Bien sûr, la crise lui est venue au doigt, dans un pays où la croissance économique l’an dernier était de 0,01% et que les micro et petits entrepreneurs étaient déjà en grande difficulté, il s’avère que maintenant la pandémie va être la cause de tous leurs maux et non des terribles décisions qu’ils ont prises.

Des études de l’Université de Chicago prévoient que 21% des entreprises aux États-Unis ils ne survivront pas après un mois de chômageMais si cela devait prendre 3 mois, ce serait 54% des entreprises qui ne survivraient pas, et ce dans un pays qui l’année dernière avait une croissance et était dans une très bonne situation.

Pourquoi mentionner les États-Unis, simplement parce que 80% de nos échanges internationaux se font avec ce pays, alors imaginez ce qui va nous arriver?

Mais ne vous inquiétez pas parce que, comme le dit My Little Little Old Man, nous sommes forts et nous en sortirons renforcés, puisque la lutte contre la corruption nous sauvera.

Continuez à faire attention et ici nous lisons la semaine prochaine.

• «Un an de plus pour que cela change complètement», AMLO 01/11/19. Quel frisson en seulement 210 jours le Mexique en sera un autre.

