Comme une bête! C’est ainsi que Cardi B s’est défendue après avoir été publiquement humiliée (+ vidéo)

Cardi B a sorti ses griffes et s’est défendue car elle fait mieux que quiconque sait faire. Elle lui a expliqué les choses très clairement!

28 mars 2020

Cardi B Il a rectifié dans une de ses vidéos postées qu ‘”elle n’allait pas rester silencieuse” après avoir été durement critiquée à la télévision. Personne ne pouvait l’arrêter!

Tout a commencé par une interview qu’ils ont faite pour Mia Cepeda, mais elle est passée quand elle a voulu faire une comparaison avec Manolo Ozuna avec le rappeur d’origine dominicaine Cardi B.

“Elle est comme Cardi B qui était une prostituée, une danseuse cachée, une toxicomane, et aujourd’hui elle est Doña Cardi B”.

Comme prévu, Cardi B savait trop bien réagir à Mienne à travers un Live qui a fait le rappeur avec plus de 3 millions de vues.

«Je n’ai jamais été une prostituée et je n’ai jamais consommé de drogues. Oui, j’étais danseur et je ne l’ai jamais caché »étaient les mots de Cardi B. Mais également, Cardi aussi appelé Cepeda “Extraterrestre” et “visage de patate douce”, qui ont fait rire les adeptes de l’interprète de “Rodeo”.

