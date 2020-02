Comme vu à la télé! Quand quelque chose que vous possédez apparaît dans une émission de télévision

Pour paraphraser un magazine de célébrités, “Personnages de télévision – ils sont comme nous!” En ce sens, ils achètent apparemment chez IKEA, Kohl’s et autres.

Si vous me suivez sur Twitter (et vraiment, pourquoi ne le faites-vous pas? En fait, ne répondez pas à cela), vous m’avez peut-être laissé échapper une quantité mesurée d’excitation en voyant un coussin à carreaux que je possède se présenter sur le Canapé de famille hors pair. C’est un motif assez distinctif (et festif!), Donc c’était facile à repérer. Un peu tristement à ces fins, j’ai fait don desdits oreillers (j’ai fait des folies sur un ensemble assorti! Chez Kohl, je veux dire économiquement?) À la vente d’étiquettes de l’église il y a un an environ, donc je n’ai pas de «preuve de propriété» pour ceux des gens cyniques remettant en question ma prétention à la gloire des accessoires de maison ici. Mais vous devrez juste me faire confiance.

À vrai dire – et au risque de me vanter – c’est mon deuxième pinceau avec une telle renommée. Le premier cas est survenu il y a une demi-vie, lorsque ma bibliothèque IKEA (marque: Jarl, peut-être avec un tréma?) Est arrivée dans l’appartement new-yorkais de Jerry Seinfeld. Un cadre noir élégant avec un tiroir rouge cerise et des supports chromés, c’était une belle bête, parfaite pour situer mon téléviseur de la taille d’un studio à New York, quelques rangées de DVD («disques vidéo numériques») et ma Sega Genesis. Oh, et peut-être quelques livres réels. Si vous m’avez déjà rendu visite sur East 82nd Street (et la plupart d’entre vous ne l’ont pas fait, mais c’est un tout autre problème), je vous ai certainement raconté ce conte de Seinfeld.

(Fait amusant, après avoir déménagé en ville et sans un ensemble d’outils approprié, j’ai assemblé cette unité à l’aide du mini tournevis sur mon trousseau de couteau de l’armée suisse, et la base d’un stein de bière en verre robuste pour un marteau. Cela a pris… un certain temps .)

Repérer l’oreiller Outmatched et la bibliothèque de Seinfeld étaient des frissons terriblement petits, mais des moments amusants néanmoins. (Et sur la base d’une récente recherche sur Google pour retrouver la photo ci-dessus, cette bibliothèque était une marchandise brûlante car Seinfeld, la série est devenue célèbre. La mienne peut encore être dans le grenier du garage d’un ami, démontée…?)

Avez-vous déjà ressenti l’étrange petite joie de voir quelque chose que vous possédez – des meubles, un vêtement, des draps, une impression distinctive – sur le petit écran?