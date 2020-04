Commencer l’utilisation obligatoire des protège-dents dans le métro

Mexico.- Le Système de transport collectif (STC) Metro C’est l’un des plus fréquentés au monde, et c’est pourquoi à partir d’aujourd’hui, l’utilisation de protège-dents sera obligatoire après la crise des coronavirus.

Dans un communiqué, le métro a indiqué qu’un million de masques gratuits seront distribués dans différentes stations et lignes de la capitale.

C’est dans le tourniquet de la station Pantitlán de la ligne 9 à partir de 7 heures du matin. del Metro offrait du gel antibactérien et des écrans faciaux.

Lors d’une visite effectuée dans la zone de la plate-forme, nous avons pu confirmer que des éléments de la police invitaient les utilisateurs à utiliser des masques faciaux.

Le personnel de sécurité mène des actions d’information et de sensibilisation des utilisateurs afin que portez des masques sur le chemin.

La recommandation est de couvrir complètement le nez et la bouche, et à la fois pour le mettre et pour le retirer, vous devez tenir les ressorts sans toucher le tissu.

Le L’utilisation de masques faciaux ajoute aux mesures d’hygiène qui doivent être maintenues, comme l’utilisation de gel à base d’alcool, couvrir avec l’angle interne du bras lorsque vous éternuez ou toussez; Évitez de toucher votre visage, votre nez, votre bouche et vos yeux après vous être accroché à des structures métalliques comme des mains courantes.

LEE AMLO dément une enquête contre Peña Nieto

emc