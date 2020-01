Comment 1 énorme erreur a surexcité les fans de MCU pour rien

Connecter certains des personnages de Marvel qui étaient autrefois la propriété de 20th Century Fox / Studios au MCU est un souhait des fans depuis longtemps. X-Men en fait partie, bien que Kevin Feige aurait voulu redémarrer ces super-héros loin des éditions Fox.

Récemment, une partie de l’excitation suscitée par une adaptation cinématographique de The New Mutants a été retardée de quelques années. Maintenant, il sera finalement publié en avril avant le début de la phase quatre du MCU.

Là encore, ce n’est pas vraiment censé faire partie du MCU… ou n’est-ce pas? Une erreur a été mentionnée sur le site Web du D23, mentionnant récemment que les nouveaux mutants feraient partie du MCU.

Le site at-il foiré ou a-t-il révélé un secret majeur?

De toutes les indications, ce n’était qu’une erreur

Selon ., le site Web de D23 mentionné par accident TNM ferait partie de l’univers cinématographique Marvel lors de la promotion du film récemment. Le D23 est déjà connu comme une source de premier plan pour les informations sur Disney, bien qu’il ne s’agisse pas d’un hub officiel pour Disney pour publier des nouvelles.

Lorsque D23 a mentionné le MCU dans le même souffle que le film ci-dessus, Disney l’a remarqué et a apparemment demandé au site de le retirer. Ce n’est plus mentionné, malgré le fait que les fans de MCU se trompent sur le fait que The New Mutants pourrait être dans le même univers que les Avengers.

Voilà pour sauter l’arme sans avoir d’abord le mot officiel. Peut-être que le ou les auteurs du texte promotionnel ont entendu une sorte de rumeur et ont décidé de courir avec les informations. Ou, il a juste été écrit à la volée sans trop réfléchir à la façon dont il pourrait être perçu.

Quoi qu’il en soit, les fans parlent toujours de la façon dont Marvel va vraiment traiter The New Mutants. Une partie de cela vient d’une rumeur non fondée selon laquelle Robert Downey, Jr. aurait un caméo dans le film. Il y a de bonnes chances qu’il ne soit toujours pas lié au MCU, alors peut-être que cela le sera plus tard s’il fonctionne bien au box-office.

Les films retardés ne fonctionnent pas toujours bien

Considérant que le film a été retardé pendant tout ce temps, beaucoup de questions se posent sur la foi des studios 20th Century / Disney dans le film. Le faire sortir de l’ardoise MCU de cet été est cependant une stratégie intéressante. Une grande partie de cela était probablement dû au fait qu’il y avait de nombreuses prises de vue à la demande de Fox.

Beaucoup pourraient supposer qu’une connexion tangentielle à la phase quatre existe finalement car elle sortira juste un mois avant Black Widow en mai. Peut-être que Marvel voulait que TMN se tienne seul au moment où la saga MCU se poursuit.

Si cela devait devenir un succès surprise, ce serait probablement un début pour faire des versions officielles Marvel des films X-Men sur toute la ligne. Cela pourrait également signifier que The New Mutants a une suite avec des références aux personnages MCU, sinon des camées.

Le casting est certainement séduisant. Avoir Maisie Williams en tête en tant que Rahne Sinclair / Wolfsbane est un coup majeur après son temps emblématique sur Game of Thrones. Anya Taylor-Joy et Charlie Heaton sont également des noms bien connus pour attirer un public millénaire.

C’est une histoire plus humaine à bien des égards

Pour se distinguer comme sa propre franchise possible, The New Mutants se déroule principalement dans une installation secrète où les Mutants sont gardés contre leur volonté. C’est là qu’ils découvriront leurs pouvoirs, sans les utiliser pour tenter de sauver le monde (pour le moment).

Un scénario de super-héros comme celui-ci semble plus réel et un peu sombre, donnant des indices plus forts sur les raisons pour lesquelles Fox a demandé des reprises après qu’il n’ait pas initialement bien testé. Il est possible que Disney finisse par s’aligner dans le cadre PG-13 qu’ils exigent avec les films de super-héros Marvel pour se distinguer de DC.

Ensuite, d’autres nouvelles sont apparues plus tard, disant que Fox utiliserait la coupe originale du réalisateur Josh Boone après tout. À ce stade, personne ne sait quoi croire et quel style le film sera vraiment autre que celui qui aurait des éléments d’horreur.

Apparemment, avril est maintenant le champ de maïs de la sortie des films des mois avant le début de la saison estivale pour mai.