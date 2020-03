Comment À Punt affecte-t-il l’annulation de Fallas et de Magdalena? Ce sont les mesures qui vont être prises

Las Fallas et La Magdalena sont deux des grands événements annuels de la Communauté de Valence. De toute évidence, À Punt, le réseau régional, se tourne vers la diffusion de toutes les informations des parties et, retransmettant en direct les moments clés, obtient d’excellentes données d’audience. En fait En mars 2019, cette chaîne a atteint son maximum historique et la diffusion en direct de la cremà lui a accordé un énorme 10%. Sans aller aussi loin, le 10 mars 2020, la chaîne comptait environ un million de téléspectateurs à un moment de la journée.

Depuis le 1er mars, des mascletàs ont lieu tous les jours et sont diffusés, entre autres, par À Punt. Mais quelques jours après les grandes dates des événements, ils ont été annulés en raison du danger de contagion du coronavirus, donc la programmation prévue par la chaîne devra être modifiée incapable de continuer à diffuser le cours des vacances.

Carolina Ferre et Ferran Cano diffusent les Fallas 2019 à À Punt

FormulaTV a contacté À Punt et confirme qu’ils ont deux grands thèmes pour combler les lacunes laissées par les événements qu’ils ne peuvent plus transmettre. D’une part, tout ce qu’ils avaient préparé va être réutilisé pour faire surveillance complète du coronaviruset d’autre part, et en conséquence de la première, ils couverture spéciale des conséquences de l’annulation de las Fallas et de la Magdalena: de la façon dont elle affecte les artistes fallero à la façon dont elle influencera l’économie.

Programmation spéciale sans public

Le matin du 11 mars, «À Punt Directe» a eu une émission spéciale jusqu’au moment de l’actualité, «NTC Migdia», qui à son tour étend la durée à 90 minutes. De son côté, les nouvelles du soir commencent à 20 heures et dureront jusqu’à 23 heures. À partir du 12 mars, les éditions spéciales de demain et de l’après-midi de «À Punt Directe» seront maintenues et ses programmes habituels tels que «La qüestió» ou «L’esprint» se concentreront sur la discussion de ces questions, ainsi qu’une émission spéciale. «APD» aux heures de grande écoute le 18 mars pour parler des conséquences de la crise sanitaire. Comme de nombreuses chaînes à l’échelle nationale, À Punt a confirmé que toutes ses émissions enregistrées auprès du public commenceront à être fermées à partir de maintenant.

Les mots du président de la Generalitat

Ximo Puig, le président de la Generalitat Valenciana, a établi des liens en direct, dans la matinée du 11 mars, avec différents magacines du pays. La raison des interviews était claire: comment a été la décision d’annuler les Fallas et la Magdalena. Il dit qu’il a été terriblement compliqué de parvenir à cette résolution qui suppose une “perte émotionnelle” et aussi de “700 millions d’euros dans toute la communauté”, mais il est clair que «la santé d’abord».

“S’il y avait un risque, il fallait prendre une décision douloureuse et avec un impact négatif”, a déclaré Puig dans “Miroir public”, ajoutant que “nous avons pris cette décision parce que c’est celle qui devait être prise”. “Jusqu’au dernier moment, nous voulions que les Fallas soient célébrées, mais nous avons mis avant tout l’intérêt général, qui est celui des gens. De plus, il a répondu à la question que se posent de nombreux Valenciens: que va-t-il se passer maintenant? Sont-ils reportés? “Jusqu’à présent, ils ont été suspendus, mais nous aimerions reporter”, avoue Puig, regrettant les informations mais laissant place à l’espoir.

.