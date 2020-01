Comment activer le mode sombre WhatsApp sur votre téléphone

L’avenir des applications est sombre, et je ne le dis pas dans le pire sens du terme. Vous savez sûrement ce que je veux dire, maintenant que tout le monde est obsédé par le changement de l’arrière-plan de leurs applications préférées en mode sombre, soit parce que les utilisateurs pensent que cela semble plus attrayant ou simplement parce qu’ils préfèrent se reposer les yeux. Dans ce sens, WhatsApp ajoute cette fonctionnalité populaire à son application pour les téléphones mobiles Android, mais ne vous attendez pas à ce qu’il soit si facile de l’obtenir pour le moment.

Le nouveau mode sombre de WhatsApp est maintenant disponible … pour la version bêta 2.20.13. Ce qui signifie que Facebook teste toujours la fonction et vous ne pourrez pas trouver l’option pour l’activer directement dans les paramètres de vos téléphones portables, mais vous devez télécharger la version bêta via APKMirror dans le navigateur de votre appareil. Il est vrai qu’il n’est pas sûr d’obtenir des applications par des tiers, mais nous pouvons vous dire que c’est une source fiable.

Vous devez d’abord cliquer sur le lien APKMirror et faire défiler jusqu’à ce que vous trouviez le lien de la version 2.20.13 de l’application. Par la suite, une deuxième fenêtre s’ouvrira qui vous montrera un bouton vert avec une option qui dira “télécharger APK”. Téléchargez-le et ignorez l’avertissement. L’installer

Enfin, vous devez ouvrir WhatsApp et aller dans Paramètres> Chats, et vous verrez une nouvelle section qui dira Thème. Il y aura au moins deux options disponibles qui vous permettront d’ajuster le téléphone entre le mode classique et le nouveau mode sombre.

Nous ne savons toujours pas la date à laquelle le mode sombre arrivera officiellement sur WhatsApp, donc pour l’instant c’est la seule façon de l’obtenir.

