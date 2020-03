Comment activer le nouveau Facebook avec le mode sombre?

Facebook vient de publier une nouvelle interface en plus d’un nouveau design pour les navigateurs web comprend un mode sombre. Si vous ne l’avez pas essayé ici, nous vous dirons comment l’activer dans votre propre profil.

Nous recommandons également: Une nouvelle version de Facebook pour ordinateur de bureau arrive au Mexique avec le mode sombre

Comme il s’agit d’une nouvelle fonction, Facebook en fait la promotion sur son écran d’accueil lorsque vous saisissez votre profil. Vous avez sûrement vu ce message dans la barre du haut:

Si vous cliquez sur “Essayer”, vous activerez le nouveau design Facebook. Cependant, si ce message n’apparaît pas, vous pouvez également activer le nouveau Facebook à partir de l’onglet Options situé dans le coin supérieur droit de l’écran. Choisissez l’option “Passez à la nouvelle version de Facebook.”

Une fois que vous êtes passé à la nouvelle interface Facebook, il vous demandera quel look vous souhaitez utiliser, que ce soit le fond blanc classique ou le mode sombre. Choisissez judicieusement (bien que vous puissiez toujours le changer dans les paramètres):

Une fois que vous aurez commencé à parcourir le nouveau design Facebook pour les navigateurs Web, vous vous rendrez compte qu’il peut vous être familier. Il en est ainsi parce que le nouveau design pour les navigateurs est clairement extrait de l’interface que Facebook utilise dans son application mobile. L’écran est maintenant divisé en trois sections principales avec plus d’icônes tirées de l’application qui sont destinées à faciliter la navigation.

Si vous n’aimez pas le nouveau Facebook ou si vous voulez simplement plus de temps pour vous y habituer, vous pouvez toujours revenir à l’ancienne conception du site. Sélectionnez simplement les options et choisissez «Passer à la version classique de Facebook». Pour l’instant, nous pouvons continuer à utiliser cette ancienne interface, bien que le plus sûr soit que dans quelques mois, seul le nouveau soit disponible.

