Comment agrandir les paroles dans WhatsApp?

Dans WhatsApp, il existe une fonction qui vous permet de modifier la taille de la police de vos chats. Si vous avez toujours voulu que les lettres soient plus petites ou plus grandes, en fait vous avez manqué cette fonction utile, mais ici nous vous expliquons comment l’utiliser.

Pour agrandir les paroles de vos chats WhatsApp, il vous suffit de faire ce qui suit:

Sur l’écran d’accueil, sélectionnez les trois points d’options

Cliquez sur l’option “Paramètres”

Dans cette fenêtre, allez à l’option “Chats”

Choisissez “Taille de police” pour pouvoir faire les plus grandes paroles de vos chats WhatsApp

Vous aurez trois options: petite, moyenne et grande, alors choisissez celle qui convient le mieux à vos besoins

Voici un exemple de la taille du texte:

Vous devez juste garder à l’esprit que si vous choisissez une taille de police plus grande, vous écrirez moins et il semblera qu’il y en ait plus sur l’écran de vos chats. En dehors de ce petit inconvénient, l’utilisation d’une lettre plus grande vous permettra de prendre soin de votre vue, car de cette façon, vous ne le forcerez pas trop lors de la lecture de vos messages.

