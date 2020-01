Comment ajouter un lien vers votre biographie Instagram et Twitter

Cet outil utile vous permettra de créer des liens personnalisés dans votre biographie Instagram et Twitter, et même vous pouvez ajouter plusieurs liens dans une seule URL. Son utilisation est très simple.

Accédez à la page networks.bio ou entrez le lien suivant

Pour utiliser toutes les fonctions de la plateforme, vous devez créer un compte

Une fois inscrit, vous aurez un accès gratuit à toutes les fonctions de networks.bio

Sur l’écran d’accueil, cliquez sur Créer> BioLink

Une fenêtre s’ouvrira à partir de laquelle vous pourrez personnaliser et raccourcir le lien de votre site. Vous pouvez également rediriger plusieurs liens vers la même URL

Il ne vous reste plus qu’à copier le lien et à le mettre dans votre biographie Instagram ou Twitter

Cette application utile vous aidera également à savoir combien de personnes visitent votre site Web, il vous montrera le nombre de fois qu’ils ont cliqué sur votre lien. Vous avez également plusieurs options pour personnaliser vos propres liens, comme changer la couleur du texte ou ajouter une description.

Lorsque quelqu’un saisit votre lien, les différents liens que vous avez ajoutés à votre URL s’affichent et ils peuvent choisir celui qu’ils souhaitent ouvrir. Vous n’aurez donc pas à vous soucier d’ajouter plusieurs liens dans le petit espace dédié à votre biographie sur Instagram ou Twitter, ce qui améliorera également l’apparence de votre profil.

