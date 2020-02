Comment Alex Rodriguez et Derek Jeter ont mis fin à leur querelle de longue durée

Au fil des ans, le public a fait la connaissance d’Alex Rodriguez. L’athlète populaire connu sous le nom de A-rod s’est fait un nom au cours des deux dernières décennies en jouant au baseball et en restant toujours dans l’œil du public.

Derek Jeter est un autre nom bien connu et bien-aimé en matière de baseball. Ce joueur bien-aimé a dominé le match de baseball et a fait les gros titres de ce qui semblait être des âges.

Bien que le public connaisse probablement Rodriguez et Jeter individuellement, tout le monde n’est pas au courant de l’histoire compliquée et de la dynamique entre les deux joueurs talentueux.

Qui est Alex Rodriguez?

Rodriguez est un natif de New York né en 1975. En grandissant, le père de Rodriguez a joué au baseball à un niveau professionnel pour la République dominicaine. Génétiquement parlant, l’amour de Rodriguez pour le baseball semblait inévitable. Malgré ses plans pour poursuivre ses études et ses études à l’Université de Miami, ses plans ont immédiatement changé lorsqu’il a été recruté par les Mariners de Seattle après son diplôme d’études secondaires.

La carrière de 22 ans de Rodriguez dans le baseball serait longue avec de nombreux rebondissements. En fin de compte, Rodriguez a fini par jouer pour les Texas Rangers et les New York Yankees en plus des Seattle Mariners. Au fil des saisons, Rodriguez a réussi à être nominé pour trois prix MVP. Quand tout a été dit et fait, Rodriguez a passé le plus de temps à jouer pour New York.

Qui est Derek Jeter?

En 1974, Jeter est né dans une petite famille dans la région du New Jersey. Dès son jeune âge, Jeter savait qu’il voulait jouer au baseball à un niveau professionnel. Sa solide éthique de travail et sa détermination ont porté leurs fruits en 1992. Jeter a été recruté par les Yankees de New York en 1992. Il ne savait pas que ce serait l’équipe et l’endroit où Jeter passerait la totalité de sa carrière.

En 1996, Jeter a joué un rôle essentiel en aidant son équipe à remporter les World Series. Il recommencerait en 1998, 1999, 2000 et 2009. En 2014, le célèbre joueur a décidé qu’il était enfin temps pour lui de prendre sa retraite. Cependant, comme nous le savons, Jeter a toujours trouvé des moyens de rester actif dans le monde du baseball. L’autre jour encore, Jeter a franchi le cap passionnant de l’accès au Temple de la renommée du baseball exclusif.

Quels sont les détails de la querelle entre Alex Rodriguez et Derek Jeter?

La proximité d’âge de Jeter et Rodriguez a rendu leurs voyages dans la Ligue majeure de baseball encore plus parallèles. Il semble que les deux avaient beaucoup de respect l’un pour l’autre et leurs jeux potentiels lorsque leur carrière a débuté. Ses coéquipiers taquinaient et plaisantaient souvent sur la proximité de Rodriguez et Jeter, même s’ils ne jouaient même pas pour la même équipe.

Il y a beaucoup de photographies et de titres des années 90 documentant cette précieuse amitié au pouvoir, mais cela soulève la question évidente, que s’est-il passé entre eux?

Cela ressemble à un conte aussi vieux que le temps. Après que Jeter a commencé à prendre de l’ampleur et à réussir sur et en dehors du terrain de baseball, il a commencé à éclipser involontairement son bon ami et collègue.

A-rod n’a pas bien réagi au battage médiatique entourant Jeter, et cela est devenu clairement évident lorsque Rodriguez a été interviewé sur le sujet en 2001. Bien que Rodriguez affirme qu’il n’était pas dans son intention de parler mal de Jeter, c’est certainement ce que sont les enregistrements. impliquant.

De son ton à sa formulation, il ne semble pas que Rodriguez et Jeter soient les meilleurs amis. Les commentaires ont causé des dommages irréversibles à leur amitié, mais les deux joueurs assurent au public et aux médias que tout va bien entre eux.

Cependant, dans cette récente interview du printemps dernier, il semble que les choses soient encore assez tendues et étranges entre les deux. Le temps est finalement ce qui a mis fin à cette querelle en cours, mais on ne sait pas si les choses se sentiront jamais normales quand il s’agira de Jeter et Rodriguez.