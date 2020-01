Comment appliquer de l’acrylique sur vos faux ongles Guide rapide, étape par étape!

Entretenir des ongles bien entretenus révèle votre côté le plus féminin, car les mains sont l’une des parties les plus vues par tout le monde. Les avoir toujours coquette donne beaucoup à désirer.

17 janvier 2020

Encouragez-vous à fixer vos propres mains, vous verrez que c’est très simple et la meilleure chose est que vous pouvez lui donner votre propre style. Suivez attentivement les étapes et faites l’envie de beaucoup:

Gardez toujours des ongles de rêve!

Bien sûr, la première chose que vous devez faire est d’acheter les produits nécessaires pour commencer à mettre vos ongles en acrylique: ongles et colle, coupe-ongles, acétone, base pour ongles, façonneur de cuticules, chaux, poudre liquide et acrylique, récipient spécial en acrylique et brosse .

Nettoyez vos ongles avec de l’acétone, pour éliminer les résidus d’émaux précédents.

Coupez vos ongles et limez-les pour qu’ils soient de la même proportion et faciles à travailler. N’oubliez pas de polir également la surface afin qu’elle devienne un peu plus rustique.

Utilisez le coupe-cuticule pour les repousser. N’oubliez pas que l’acrylique doit coller votre faux ongle, pas votre peau. Lorsque vous êtes prêt, appliquez la base de l’ongle.

À l’aide de la colle à ongles spéciale, collez les faux ongles de votre marque préférée.

Ensuite, versez l’acrylique liquide dans le récipient que vous devez apporter par défaut (ou vous pouvez l’appliquer dans un petit récipient en verre) tandis que la poudre acrylique, vous la mettrez dans un autre récipient. Versez seulement la moitié de la poudre acrylique. N’oubliez pas que l’acrylique est solide, vous devez être dans un environnement bien ventilé.

Prenez la brosse et plongez-la dans l’acrylique liquide, passez-la le long du bord du récipient pour éliminer l’excédent. Ensuite, vous passerez ce même pinceau à travers la poudre acrylique.

Il est temps d’appliquer l’acrylique sur votre faux ongle. Commencez par le bord final de l’ongle, essayez de l’appliquer à quelques centimètres de la cuticule afin de ne pas remplir votre peau. Etalez rapidement le produit sur l’ongle.

Attendez 10 minutes pour que le produit sèche complètement.

Une fois sec, vous pouvez commencer à limer les ongles pour les rendre plus naturels, les peindre avec votre couleur préférée et c’est tout! C’est aussi simple d’avoir des ongles bien entretenus!

Apprenez à appliquer de l’acrylique sur vos ongles avec ce guide