Comment Arnold Schwarzenegger a surmonté le sombre passé de sa famille en Autriche

Arnold Schwarzenegger est célèbre à bien des égards. Sa carrière de culturiste est légendaire et son rôle de Terminator est l’une des raisons pour lesquelles il est considéré comme l’une des plus grandes stars de l’action de tous les temps. Il a occupé un poste de gouverneur de Californie et, sur une note moins positive, a fait la une des journaux quand on a appris qu’il avait engendré un enfant avec sa femme de ménage alors qu’il était marié à Maria Shriver.

Avant Schwarzenegger a commencé ce voyage en tant qu’Américain aux yeux du public, il était un enfant en Autriche, et sa vie est alors méconnaissable par rapport à sa vie d’aujourd’hui.

Grandir à l’ombre d’un père violent

La maison Schwarzenegger était un endroit rigide et malheureux. Gustav, son père était un chef de la police et un catholique strict qui appliquait des règles extrêmement strictes à sa famille. Gustav ne se contentait pas d’exiger – il était violent. Il était alcoolique et il était également violent et cruel. Il était convaincu que Schwarzenegger était gay, alors il l’a pourchassé avec une ceinture et l’a battu.

Schwarzenegger avait un frère aîné nommé Reinhard. Gustav a estimé que Reinhard était le plus athlétique des deux garçons, il l’a donc préféré et a même encouragé les frères à se battre dans le but d’humilier son fils cadet.

Mais ce n’était même pas la pire chose à propos de Gustav.

Un sombre secret est révélé

En 1990, des reportages ont fait surface affirmant que Gustav était un nazi. Schwarzenegger aurait pu nier les histoires et les ignorer, mais il a décidé de découvrir la vérité. Il s’est entretenu avec le rabbin Marvin Hier, qui était le doyen et fondateur du Centre Simon Wiesenthal, une organisation juive des droits de l’homme. Schwarzenegger était un partisan de longue date du centre, et il a demandé à Hier d’enquêter sur les accusations concernant son père.

Cette enquête a révélé que Gustav avait demandé volontairement son adhésion au parti nazi en 1938. Il s’est également avéré qu’il était membre des «chemises brunes», la principale aile paramilitaire du parti nazi. C’était un fait difficile à affronter pour Schwarzenegger, mais il n’essaie pas de cacher qui était son père ou qu’il est fortement en désaccord avec les croyances de Gustav.

“Ce n’est un moment de fierté pour personne lorsque vous apprenez que votre père était membre du parti nazi”, a déclaré Hier. “Mais Arnold n’est pas son père, et Arnold doit être jugé pour qui il est.”

Il a rompu les liens avec son père il y a longtemps

Lorsque Schwarzenegger a découvert le sombre passé de son père, Gustav était mort depuis près de 20 ans. Même avant sa mort, Gustav et son fils étaient séparés. Schwarzenegger était tellement déterminé à éviter Gustav que lorsque Reinhard est mort dans un accident de voiture en 1971, il n’est pas allé à ses funérailles. Schwarzenegger n’est pas revenu en Autriche pour les funérailles de Gustav à sa mort en 1972 non plus.

La maman de Schwarzenegger, Aurelia, n’a pas été en mesure de le protéger des abus de son père et elle craignait également qu’il ne soit gay à cause de ses affiches de musculation. Néanmoins, elle et Schwarzenegger sont restées proches jusqu’à sa mort en 1998.

Venant en Amérique

La décision de quitter l’Autriche n’a pas été facile. «Vous savez que vous devez lutter dès le début; sinon vous ne quitteriez pas votre pays. Si vous aviez cette merveilleuse atmosphère rose, vous ne voudriez pas partir. »

Malgré la difficulté de tout laisser derrière lui, il savait dès l’âge de 10 ans que l’Amérique avait la promesse d’un avenir qu’il voulait. «J’ai dit:« Qu’est-ce que je fais ici à la ferme? Oh, mon Dieu, je dois continuer. Comment dois-je procéder? ». Son expérience a fait de lui un ardent défenseur de la réforme de l’immigration.

La décision de Schwarzenegger de recommencer dans un nouveau pays a été un énorme succès. Il est devenu une superstar, mais plus important encore, il a pu laisser son passé douloureux derrière lui et choisir une vie différente de celle dans laquelle il a grandi.