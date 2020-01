Comment Ava DuVernay a aidé Oprah Winfrey

Les retombées de la décision d’Oprah Winfrey de se retirer du prochain documentaire centré sur le pionnier du hip-hop Russell Simmons – et trois des femmes qui ont accusé le magnat de l’inconduite sexuelle se poursuivent. Après des mois de critiques de la part de certains membres de la communauté afro-américaine, ainsi que de Simmons lui-même, Winfrey a démissionné de son poste de partenaire producteur du projet. La célèbre réalisatrice, Ava DuVernay, a récemment révélé qu’elle avait aidé Winfrey face à la décision finale.

Oprah Winfrey se retire d’un documentaire mettant en vedette des accusateurs de Russell Simmons

Quelques semaines seulement avant la sortie du documentaire, On The Record, au Sundance Film Festival, Winfrey a choqué beaucoup lorsqu’elle a révélé qu’elle ne participait plus en tant que producteur exécutif du projet.

“J’ai décidé que je ne serais plus productrice exécutive sur The Untitled Kirby Dick et Amy Ziering Documentary et qu’elle ne sera pas diffusée sur Apple TV +”, a-t-elle commencé dans une déclaration au Hollywood Reporter. “Mais étant donné le désir des cinéastes de projeter le film au Sundance Film Festival avant que je pense qu’il est complet, je pense qu’il est préférable de se retirer. Je travaillerai avec Time’s Up pour soutenir les victimes et celles touchées par les abus et le harcèlement sexuel. “

Beaucoup se sont demandé si le contrecoup intense qu’elle avait reçu de la part de 50 Cent et de The Game, qui l’accusait de ne se concentrer que sur les agresseurs sexuels présumés de la couleur, avait quelque chose à voir avec son abandon du film à la neuvième heure. De plus, les femmes et les défenseurs des victimes d’agression sexuelle se sont demandé si le raisonnement de Winfrey pour se retirer signifiait qu’elle ne croyait pas les accusateurs de Simmons. Winfrey a répondu à ces questions en insistant sur le fait que ce n’était pas le cas.

«Je veux que l’on sache que je crois et soutiens sans équivoque les femmes. Leurs histoires méritent d’être racontées et entendues », a-t-elle déclaré. “À mon avis, il y a plus de travail à faire sur le film pour éclairer toute l’étendue de ce que les victimes ont enduré et il est devenu clair que les cinéastes et moi ne sommes pas alignés dans cette vision créative.”

Ava DuVernay dit qu’elle a aidé Oprah Winfrey dans sa décision de se retirer du documentaire mettant en vedette les accusateurs de Russell Simmons

Bien que la déclaration de Winfrey ait fourni une brève explication des raisons pour lesquelles elle a choisi de ne plus aller de l’avant avec le documentaire, les fans et les commentateurs voulaient plus d’informations. Le BFF à long terme de Winfrey et son collègue journaliste, Gayle King, ont parlé de la décision «difficile» prise par Winfrey lors de l’émission CBS This Morning.

Winfrey a également pris la parole et a admis que Simmons avait tenté de l’influencer en sa faveur, ainsi que de ne pas publier le projet avec son nom. “Il [Simmons] a tendu la main plusieurs fois et a tenté de me faire pression », a déclaré Winfrey dans un communiqué. Simmons a publié sa propre déclaration, niant les affirmations de Winfrey.

Voir ce post sur Instagram

#Repost @unclerush lorsque le documentaire a été annoncé .. Chère OPRAH, vous avez été une lumière brillante pour ma famille et ma communauté. Contribuant tellement à ma vie que je ne pourrais pas en énumérer une fraction dans ce blog.Je vous ai donné le cadeau de la méditation et le livre révolutionnaire “LE POUVOIR DU MAINTENANT” nous nous sommes liés pour le moins. C’est pourquoi il est si troublant que vous me choisissiez de me distinguer dans vos récents documents. J’ai déjà admis être un playboy plus (intitulé de façon appropriée aujourd’hui «coureur de jupons») dormir avec et me mettre dans des situations plus compromettantes que presque n’importe quel homme que je connais. Pas 8 ou 14 000 comme warren Beatty ou Wilt Chamberlain, mais toujours un chiffre embarrassant. Tellement que certains pourraient réinterpréter ou réimaginer un souvenir différent des mêmes expériences. Votre doc se concentre sur 3 femmes choisies à la main. J’ai refusé de me mettre dans la boue avec des accusateurs, mais reconnaissons ce que j’ai partagé. J’ai passé et réussi neuf tests de détection de mensonge de 3 heures (effectués pour mes filles), que ces histoires ont été transmises par CNN, NBC, BUZZFEED, NY POST, NY MAG ET AUTRES. Maintenant que vous avez passé en revue les faits et que vous DEVRIEZ avoir appris ce que je sais; que ces histoires sont INUTILISABLES et que «blesser les gens blesser les gens». Aujourd’hui, j’ai reçu un appel d’une ancienne petite amie du début des années 1980, ce qui signifie qu’ils utilisent mes mots / preuves contre moi et leur ENGAGEMENT / (toutes les réclamations ont entre 25 et 40 ans) Il est impossible de prouver ce qui s’est passé 40 ans Il y a, mais dans mon cas, LA PREUVE EXISTE de ce qui ne s’est pas produit, principalement des lettres signées de leurs propres parents, frères et sœurs, colocataires, membres du groupe, stagiaires et, dans le cas de 2 de vos 3 accusateurs, leurs propres mots dans leurs livres. Shocking combien de personnes ont abusé de cette importante révolution puissante pour la pertinence et l’argent. … En terminant, je suis coupable d’exploiter, de soutenir et de faire la bande originale d’une société extrêmement inégale, j’ai même été inconsciemment insensible, mais je n’ai jamais été violent ou ne me suis imposé à personne. Je suis toujours là pour aider à soutenir un changement nécessaire de pouvoir et de conscience. Laissez-nous travailler sur l’élévation de l’humanité et mettons ce moment et ce vieux récit derrière nous

Un post partagé par Russell Simmons (@unclerush) le 11 janvier 2020 à 03h24 PST

Source: Instagram

Bien que la décision ait été difficile à prendre pour Winfrey, elle n’a pas eu à prendre seule. Selon DuVernay, qui produit du contenu sur le réseau de Winfrey et est un ami proche des médias, Winfrey lui a demandé conseil. Le New York Times a rapporté que Winfrey a envoyé à DuVernay une copie du film pour sa critique et que DuVernay est revenu avec des opinions «dures».

“Elle a Simmons d’un côté la faisant pression, puis elle a un film de l’autre côté avec lequel elle n’est pas d’accord”, a déclaré DuVernay. “Donc, si elle s’éloigne du film, elle a l’air de céder à Simmons, et si elle reste avec le film, alors elle met son nom sur quelque chose qui, selon elle, ne fait pas tout à fait l’affaire.”

DuVernay a averti Winfrey que quelle que soit sa décision, cela semblerait être une bataille perdue. Elle l’a encouragée à suivre son cœur, ce que Winfrey a fait en se retirant.

Les autres producteurs du documentaire ont été attristés par le départ de Winfrey, mais le documentaire sera toujours diffusé le 25 janvier. Simmons a nié toutes les allégations d’abus sexuels et / ou d’inconduite contre lui.