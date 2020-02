Comment Birds Of Prey organise le retour de Harley dans l’équipe de suicide

Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) peut-être connaît un week-end d’ouverture qui ne répond pas aux attentes initiales, mais le film est bien examiné et affiche des scores au nord de la plage de 80% sur Rotten Tomatoes, et l’avenir du personnage principal de la photo est déjà assuré. Harleen Quinzel, psychiatre devenue méchante devenue justicière, devrait apparaître dans The Suicide Squad l’année prochaine, la suite autonome de James Gunn au film de 2016 de David Ayer, Suicide Squad, dont Birds of Prey a elle-même tiré.

À bien des égards, le film d’équipe entièrement féminin de Cathy Yan prépare le terrain pour le retour de Harley et sert de passerelle narrative à The Suicide Squad. De toute évidence, le film comprend un œuf de Pâques manifeste sous la forme d’une affiche recherchée mettant en vedette le capitaine Boomerang de Courtney, que Harley reconnaît de son temps à travailler avec lui sur la Task Force X. Bien que Harkness ait été confiné à la caserne de sécurité spéciale Belle Reve la dernière fois que nous avons entendu , il était probablement l’un des nombreux détenus qui se sont échappés pendant le chaos de la pause carcérale que Joker a organisé pour dégager Harley.

En parlant du Clown Prince of Crime, il apparaît dans Birds of Prey uniquement à travers des images d’archives et un double du corps, alors qu’il met fin à sa relation turbulente avec Quinn dans les premières minutes du film. Cela place Harley sur la voie de la possession de soi alors qu’elle saisit le libre arbitre de sa vie, refusant de continuer à jouer un arlequin dont le seul «rôle est de servir». En conséquence, elle aura évolué vers un personnage nettement différent au moment où de The Suicide Squad qu’elle ne l’était pendant Suicide Squad, et jouera donc sans aucun doute un rôle résolument différent dans cette prochaine histoire. Jamais du genre à obéir à l’autorité, son rejet récent de l’idée même d’avoir «un maître» modifiera radicalement sa dynamique avec le directeur de la Task Force X, Waller.

Comment Harley (ou Harkness, d’ailleurs) se retrouvera une fois de plus attiré par les machinations de Waller reste à voir, et si oui ou non nous verrons une suite directe à Birds of Prey dépendra de la rentabilité à long terme de la photo, bien que DC Le cinéma semble pour l’instant content de mélanger ses personnages existants à travers divers projets d’ensemble. Un film potentiel de Gotham City Sirens, par exemple, est en développement depuis plus de trois ans avec Ayer attaché à la réalisation et est actuellement en attente, et mettrait en vedette le triumvirat de Harley Quinn, Catwoman (qui devrait apparaître dans Matt Reeves ‘The Batman incarné par Zoë Kravitz) et Poison Ivy joignant leurs forces.

Pendant ce temps, Oiseaux de proie, mettant en vedette Harley Quinn, fraîchement engagée, à la tête d’une équipe contre le ventre sadique de Gotham City, peut maintenant être vue dans les salles de cinéma.