Comment ‘Bloodborne’ fait Lovecraftian Cosmic Horror Right

La toute première note de Bloodborne lit: “Cherchez le Sang-Pâle pour transcender la chasse.” Étant donné que des bêtes imposantes errent dans les rues victoriennes mornes, la plupart des gens se concentrent sur la partie de chasse de cette note. Bien que cela soit représentatif d’une grande partie de l’expérience de Bloodborne, c’est le mot «transcender» qui vous indique la vraie nature du jeu: une histoire lovecraftienne d’humanité expérimentant des connaissances interdites. Auraient-ils pu montrer leur main depuis le début et toujours attirer les gens? Probablement, mais la découverte de cette torsion est un sentiment si merveilleux qui fait partie intégrante de l’expérience, tout en étant conforme à la structure de nombreuses histoires de Lovecraft.

Il y a un point distinct dans le jeu où l’histoire commence à tourner. Au début, il semble s’agir d’un simple fléau qui transforme les villageois en créatures violentes. Vous les chassez dans les rues et dans les bois jusqu’à ce que vous tombiez sur Byrgenwerth. Vous trouverez ici des créatures encore plus étranges: un hybride géant mille-pattes-scorpion, une mouche humaine avec une tête bulbeuse couverte d’yeux et des étudiants qui semblent fondre dans une flaque de boue.

La partie la plus discordante de Byrgenwerth est le combat de boss avec Rom, The Vacuous Spider. Après avoir exploré l’école et trouvé le directeur d’école immobile sur un balcon, vous plongez et vous transportez dans un lac lumineux qui dure toujours. C’est une image magnifique qui contraste fortement avec la ville faiblement éclairée et la forêt baignée de nuit que vous avez traversée jusqu’à présent. Quand Rom arrive, elle est presque triste. Son corps géant se roule en essayant d’attaquer tout en invoquant des météores du ciel et en envoyant de plus petits araignées après vous. Ce n’est pas le combat de boss le plus amusant du jeu, mais c’est le premier qui vous donne l’impression qu’il se passe quelque chose de plus grandiose, plus cosmique à Yharnam que vous ne le croyez.

L’expression «les yeux à l’intérieur» devient importante pour comprendre l’histoire de Bloodborne. Dans la fiction, c’est une façon familière de parler de la mécanique du jeu de la compréhension (en vue, vous comprenez?) Et se réfère à la capacité de comprendre la nature incompréhensible de l’univers. Tout comme dans le travail de Lovecraft, il y a toujours quelque chose qui se cache juste au-delà de notre perception qui rendrait fou une personne normale à découvrir. Cette connaissance est recherchée par plusieurs parties tout au long du jeu, tous qui ont des idées contradictoires sur la façon d’élever l’humanité à sa prochaine étape d’existence.

Les yeux sont un symbole important pour de nombreux ennemis et peuvent en dire beaucoup sur la relation de la créature avec la connaissance des arcanes. Par exemple, la sorcière d’Hemwick prend littéralement la métaphore de l’œil, en supprimant les yeux avec un outil accroché, théoriquement dans le but d’acquérir des connaissances. De même, la description de l’élément Accursed Brew mentionne la pratique consistant à fouiller de force les yeux à l’intérieur d’un crâne.

La statistique Insight elle-même ne semble pas avoir d’impact sur le jeu dès le début. Certaines actions l’utilisent comme monnaie, mais il y a d’autres choses plus subtiles qu’il fait au fur et à mesure qu’il monte. Les lanternes détenues par les serviteurs de l’Église se révèlent être couvertes de yeux brillants, les fous apparaissent dans des endroits spécifiques et le géant Amygdalas apparaît suspendu aux bâtiments de Yharnham. Bien qu’il ne soit pas appelé “Sanity Meter” comme dans tant d’autres jeux, il parvient à capturer le concept d’une manière plus lovecraftienne que les autres jeux.

Un ennemi particulièrement lovecraftien dans le jeu est la lanterne d’hiver, qui fera monter votre Frenzy Meter, une autre variante de la raison, juste en la regardant. Tant de protagonistes de Lovecraft finissent par perdre la tête juste en regardant une horreur inhumaine, ce qui en fait le type de monstre parfait pour le thème. Plus votre personnage a de perspicacité, plus vite une lanterne d’hiver augmentera votre frénésie, renforçant une idée du genre: la connaissance de l’interdit est dangereuse.

Ma partie préférée à propos de Bloodborne est que même si elle explore toutes ces idées très influencées par Lovecraft, elle le fait sans utiliser la mythologie. Bien sûr, il y a beaucoup de créatures tentaculaires ou l’homme de poisson occasionnel, mais il n’utilise jamais Cthulhu proprement dit, malgré le fait qu’il soit du domaine public et aurait pu être utilisé. En créant sa propre mythologie, il est capable d’explorer les idées de l’horreur cosmique à sa manière qui ne vient pas avec les bagages de Lovecraft, ce qui le rend tellement plus unique.

En ne nous racontant pas l’histoire d’horreur cosmique dès le départ, cela a donné aux joueurs l’expérience d’un protagoniste de Lovecraft, dévoilant lentement les mystères autour d’eux tout en perdant plus d’esprit dans le processus. Cela se marie parfaitement avec la narration des jeux Souls, vous forçant à rechercher activement et à rassembler les informations vous-même. C’est la combinaison parfaite du thème et du genre, et même si je ne pense pas que j’aurais besoin de voir une suite explicite, j’aimerais voir From Software refaire quelque chose de similaire.